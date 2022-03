Cosmonautas rusos sorprenden al mundo: llegan al espacio con los colores de Ucrania

Tres cosmonautas rusos llegaron el viernes a la Estación Espacial Internacional y sorprendieron al mundo por los colores de sus trajes: amarillo y azul, como la bandera de Ucrania.

Se trata de Oleg Artemyev, Denis Matveyev y Serguéi Korsakov, los primeros en viajar al espacio desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, informó The Associated Press.

Medios internacionales han reseñado el evento y citado al comandante Artemyev, cuando se le preguntó por la selección de los colores.

"Un excedente de tela amarilla en el almacén", se limitó a decir.

