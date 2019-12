Gobernadora lamenta pasquines en su contra

La gobernadora Wanda Vázquez Garced lamentó el viernes, los pasquines que fueron colocados en el área metropolitana en contra de que haya una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Muy lamentable. Tuve la oportunidad de ver la foto, muy lamentable que ataquen mujeres que trabajan duro por echar a Puerto Rico adelante. Como ustedes han podido ver, y lo dije la ocasión anterior ante los medios, cuando no se tienen fundamentos, cuando no se tienen razones, se atacan las familias, las personas que trabajan. Ustedes todos conocen a Migdalia, que es una excelente comunicadora que no tiene nada que ver con política”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Además, la primera ejecutiva aseguró que el partido PNP no volverá “a los estilos del pasado”.

“El pueblo no quiere estar viendo peleas de la gente que no tiene nada bueno que aportar”., añadió

En los pasquines, con fondo negro, se aprecian las imágenes de la gobernadora y su oficial de prensa Migdalia Rivera y leen, “Wanda marioneta”, “Migdalia Rivera titiritera”.

