Lágrimas de emoción y hasta confesiones durante el estreno de “Así se baila”

El gran estreno de "Así se baila" le regaló a la audiencia mucha energía y diversión con las espectaculares rutinas de las nueve parejas, pero también hubo lágrimas de emoción y hasta confesiones.

Tras la participación de Adrian di Monte y Sandra Itzel, quienes anunciaron recientemente que dieron fin a su matrimonio, Adamari López confesó que podría hacer lo mismo y bailar junto a Toni Costa.

"Me encanta. Igual que Sandra y Adrián, pues esa conexión y ese amor que puede haber entre una persona con la que compartiste tanto tiempo, no puede terminar tan fácil... Creo que si me toca bailar con Toni, hubo mucho amor, todavía hay, así que podría bailar muy bien en la pista", dijo Adamari, quien es jueza junto a Cristian de la Fuente y Mariana Seoane.

Dice que todavía hay mucho amor | La boricua hizo sus expresiones durante el estreno de "Así se baila", por Telemundo.

Otra pareja que dio mucho de qué hablar fue la de Gregorio Pernía y su hija, Luna. Gregorio no pudo contener las lágrimas de emoción al poder bailar junto a su "princesa" y ese sentimiento tocó tanto a los tres jueces, como al público.

El boricua Obie Bermúdez y su esposa, Jennifer Peña también emocionaron con su derroche de amor.

Los otros participantes son: Elyfer Torres y Polo Monárrez; Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez; Laura Flores y Gabriel Porras; Lorenzo Méndez y Jessica Díaz; David Chocarro y Carolina Laursen; y Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas.

Al final del programa, los jueces decidieron que David y Carolina, así como Lorenzo Y Jessica, fueron las mejores parejas de la noche. Estos últimos, fueron la pareja de oro, por lo que tienen inmunidad.

No te pierdas "Así se baila", los domingos a las 8pm, por Telemundo.

