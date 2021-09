Línea determina no desembarcar en Puerto Rico debido a falta de acuerdo entre empresa y sindicato

Hernán Ayala Colón, vicepresidente ejecutivo de Luis Ayala Colón, indicó este miércoles que una línea de barcazas emitió una comunicación indicando que no estará llegando a Puerto Rico, debido a que todavía la empresa no ha firmado un acuerdo con el sindicato, lo que podría provocar una nueva crisis en el puerto.

Ayala Colón negó que se trate de "varios barcos".

“Hay una sola línea que ha emitido una comunicación indicando que no estaría viniendo a Puerto Rico en este momento. No hemos recibido ninguna otra notificación por parte de las otras líneas. Cualquier información que apunte a eso no es correcta”, explicó Ayala Rubio.

Siguen intercambiando propuestas.

El ejecutivo aseguró que la empresa continúa comprometida con el proceso de negociación que inició hace ya más de dos años y que desde principios de agosto se retomó con la intervención del Secretario del Trabajo y personal de la agencia fungiendo como mediadores. El término, para firmar el convenio colectivo, vence este sábado.

Indicó, además, que durante las pasadas semanas ambas partes han estado participando de un intenso diálogo que ha estado arbitrado por los mediadores del Departamento del Trabajo y el propio Secretario con el fin de llegar a un acuerdo definitivo sobre los pocos aspectos que han estado en controversia y que han impedido que se firme un nuevo convenido colectivo entre las partes.

“Estamos agradecidos por la intervención y la perseverancia del equipo del Departamento del Trabajo y estamos optimistas de que llegaremos pronto a un acuerdo sin que los servicios y el flujo de bienes y suministros se vea afectado”, manifestó el vicepresidente de Ayala Colón.

