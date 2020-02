Michelle Terán se despide de Exatlón

En el quinto domingo de eliminación de la cuarta temporada de Exatlón EEUU, los Contendientes perdieron a una de sus participantes.

Michelle Terán tuvo que decir adiós a la competencia luego de caer ante Alejandra Lara en 5 duelos.

“No tengo ni siquiera las palabras. Son tantos sentimientos que vinieron el día de hoy que no sabría ni cómo explicarlo. [Siento] tranquilidad porque me voy con mucha felicidad. Me voy con mucho aprendizaje.”, dijo la entrenadora de Fitness de 21 años.

Este es el tercer domingo consecutivo que el equipo azul despide a uno de sus miembros.

