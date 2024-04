Intento de ataque con explosivo en Templo Satánico causa suspenso; autoridades investigan

Una investigación continuaba activa en la mañana de este martes después de que se reportara un intento de atentado con bomba en Salem, Massachusetts, y de que alguien supuestamente arrojara un explosivo al Templo Satánico.

El FBI ahora se une a otras agencias policiales para esta investigación.

El dispositivo fue dejado en el templo de Bridge Street alrededor de las 4 a.m. del lunes, dañando el edificio, dijo la policía de Salem.

Los vecinos informaron haber escuchado un estruendo, pero pensaron que sonaba como si un camión hubiera chocado contra un bache.

El templo no estaba abierto en ese momento y no se reportaron heridos. Un miembro del personal descubrió el explosivo fallido unas 12 horas después.

Los miembros del templo dijeron que no es raro que reciban amenazas.

En 2022, un hombre fue arrestado por prender fuego al templo y, a principios de este año, un hombre de Michigan fue arrestado por planear bombardear el templo.

Los miembros del Templo Satánico y su cofundador dijeron que estos ataques están alimentados por conceptos erróneos.

"Simplemente no entiendo por qué la gente no puede dejarlo así. Si no te gusta, no vengas, pero haciendo cosas como esta, ¿qué va a ganar? No va a ganar nada excepto más odio, y ya tenemos suficiente odio en este mundo", dijo Rachel Sawyer, miembro del Templo Satánico.

"No se puede exagerar que esto fue definitivamente un acto horrible de intento de terrorismo y que la gente podría resultar herida", Lucien Greaves, cofundador de Satanic Temple.

En una declaración el martes, el alcalde Dominick Pangallo dijo que la ciudad es un lugar acogedor y calificó el incidente como "completamente reprobable".

"Ayer, el Templo Satánico aquí en Salem fue el objetivo de un ataque terrorista", dijo Pangallo. "Aunque me alegro de que nadie haya resultado herido en este ataque, condeno esta acción de la manera más enérgica posible".

El alcalde dijo que la ciudad continuará trabajando en formas de mejorar la seguridad del área para garantizar que todos estén seguros.

La Unidad especial contra el Terrorismo está ahora involucrada en esta investigación.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al Departamento de Policía de Salem al 978-745-9700. También se pueden dejar propinas anónimas llamando al 978-744-0171, ext. 50116.