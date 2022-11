Biden reitera su intención de ir por la reelección aunque no lo anunciará hasta el 2023

Washington, 9 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, reiteró este miércoles su intención de presentarse a la reelección en 2024, aunque no hará un anuncio oficial hasta principios del próximo año, y señaló que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump (2017-2021) no regrese a la Casa Blanca.

Biden hizo estas declaraciones en una rueda de prensa tras las elecciones de medio mandato del martes, donde las proyecciones de los medios dan unos resultados muy ajustados para demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso, con una ligera ventaja para los conservadores.

El mandatario indicó que pretende volver a presentarse de nuevo: "Esa ha sido nuestra intención independientemente del resultado de estas elecciones" de medio mandato, apuntó.

DIJO QUE HARA TODO LO POSIBLE PARA EVITAR QUE TRUMP VUELVA A LA CASA BLANCA

No obstante, acto seguido matizó que no deja de ser "una decisión familiar" y que no tiene prisa por anunciarla, independientemente de cuando Trump lo haga.

"Espero tener algo de tiempo para escabullirme durante una semana en torno a las Navidades o Acción de Gracias. Intuyo que a comienzos del próximo año tomaré esa decisión", remarcó el mandatario demócrata.

En todo caso, Biden indicó que, si Trump se postula de nuevo a la Presidencia, se asegurará, ejerciendo los esfuerzos que garantiza la Constitución, que no regresa a la Casa Blanca.

El lunes, en la víspera de los comicios de medio mandato, Trump adelantó que el próximo 15 de noviembre llevará a cabo "un gran anuncio" desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, en una referencia velada a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024.

Aunque se había especulado durante todo ese día con la posibilidad de que anunciara su candidatura, Trump emplazó a esa fecha para hacer un anuncio, pero sí dejó muestras de sus intenciones: "En 2024 vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca", proclamó en un acto de campaña en Ohio.