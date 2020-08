Demandan al presidente Trump en reclamo de fondos para el Servicio Postal

NUEVA YORK — Varias personas, incluidos candidatos a cargos públicos, demandaron el lunes al presidente Donald Trump, al Servicio Postal de Estados Unidos y al nuevo director general de correos en Nueva York para garantizar una financiación adecuada para las operaciones postales.

La querella fue entablada en un tribunal federal de Manhattan en momentos en los que existía la amenaza de múltiples demandas en todo el país como respuesta a los comentarios que el presidente hizo recientemente y a las acciones tomadas por el recién designado director general de correos, Louis DeJoy, para cambiar las operaciones en las oficinas de correos de todo el país.

La demanda alega que Trump y DeJoy tratan de asegurarse de que el servicio postal no pueda entregar el correo electoral de manera confiable.

También pide que se emita una orden judicial para forzar la financiación adecuada para el servicio postal antes de las elecciones presidenciales programadas para noviembre.

Entre los demandantes se encuentra Mondaire Jones, abogado y nominado demócrata para la Cámara de Representantes por el 17mo distrito legislativo de Nueva York, el cual representa a los condados de Rockland y Westchester.

Otros demandantes son la senadora Alessandra Biaggi, demócrata que representa al distrito que abarca al Bronx y a Westchester, y dos candidatos demócratas a la Asamblea del estado de Nueva York; Chris Burdick, quien busca representar partes del condado de Westchester, y Stephanie Keegan, quien se postula para partes de los condados de Putnam y Westchester.

La agencia admitió que no está en condiciones de garantizar los resultados en las elecciones de noviembre.

También había individuos que señalaron que deben emitir su voto por correo debido a que temen viajar o porque les preocupa contraer el coronavirus.

Esas personas incluyen a un residente de Chicago, quien recientemente se sometió a un trasplante de médula ósea, a un colorista digital para cine y televisión que vota en California, a un anciano de 85 años del condado de Suffolk, en Nueva York, que vive en un asilo, y a Mary Winton Green, una filántropa jubilada de 97 años del condado de Cook, en Illinois, que votó por primera vez en 1944.

“Si ella no puede votar por correo de manera confiable, no puede votar en absoluto”, señala la demanda y menciona que sus médicos le han dicho que no puede emitir su voto en persona.

El presidente Trump ha criticado el papel del Servicio Postal para garantizar suficientes balotas para las elecciones de noviembre.

Se envió un mensaje en busca de comentarios al Departamento de Justicia y al Servicio Postal de Estados Unidos.

Mientras salía de la Casa Blanca el lunes, Trump rechazó las afirmaciones de que trataba de ralentizar el procesamiento de correos.

“No haría eso”, señaló. “He alentado a todos a acelerar el correo, no a ralentizar el correo. Y también quiero tener un servicio postal que opere sin perder miles de millones de dólares al año”.

La querella fue interpuesta poco después de que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi convocó a la Cámara de Representantes a una sesión para tratar la crisis en el Servicio Postal.