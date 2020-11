Trump predice que vendrán “muchos litigios” en su lucha por retener la presidencia

Ante el potencial de sufrir derrotas en múltiples estados y algunas por estrechos márgenes, el presidente Donald Trump podría tener que persuadir a la Corte Suprema para que actúe respecto a la totalización en dos o más estados para poder evitar que Joe Biden se convierta en presidente.

La campaña de Trump y los republicanos ya iniciaron desafíos legales en varios estados, aunque la mayoría son demandas a pequeña escala que no parecen afectar muchos votos. De esas, los jueces en Georgia y Michigan rápidamente desestimaron las causas el jueves, socavando una estrategia legal de campaña para atacar la integridad del proceso de votación en estados donde el resultado podría significar la derrota de Trump.

Ese es un escenario sustancialmente diferente al de las controvertidas elecciones presidenciales de 2000, que fue efectivamente resuelto por la Corte Suprema, y que resolvió la adjudicación de los votos electorales de Florida e involucró un recuento en lugar de intentar detener el conteo inicial de boletas.

Estos fallos se produjeron cuando Biden se acercó a los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la Casa Blanca, mientras Trump y su campaña prometieron aún más acciones legales haciendo acusaciones sin fundamento de fraude electoral.

En una alocución desde la Casa Blanca el jueves, el presidente lanzó afirmaciones, sin pruebas, sobre cómo los demócratas estaban tratando de privarlo injustamente de un segundo mandato. "Creemos que habrá muchos litigios porque no podemos permitir que nos roben una elección como ésta", aseveró Trump, sugiriendo que la Corte Suprema podría eventualmente decidir la elección.

Incluido un litigio reciente en varios estados sobre los resultados de las elecciones y el recuento de votos "legales" sobre los votos "ilegales".

Biden, por su parte, ha dicho que espera ganar las elecciones, pero aconsejó paciencia el jueves, diciendo que "cada boleta debe ser contada".

El jueves temprano, un abogado de la campaña de Biden calificó las demandas sin mérito, más estrategia política que legal. “Quiero enfatizar que para sus propósitos, estas demandas no tienen por qué tener mérito. Ese no es el propósito. … Es para crear una oportunidad para que envíen mensajes falsos sobre lo que está ocurriendo en el proceso electoral ", dijo el abogado Bob Bauer, acusando a la campaña de Trump de" alegar continuamente irregularidades, fallas del sistema y fraude sin ningún fundamento ".

Trump está acostumbrado a demandar y ser demandado. Un análisis de USA Today encontró que él y sus negocios estuvieron involucrados en al menos 3,500 acciones judiciales estatales y federales en las tres décadas previas a que asumiera la presidencia.

En un caso desestimado el jueves, un juez de Michigan señaló que ya había concluido el conteo de votos del estado al rechazar la demanda de la campaña para ver más de cerca a los funcionarios electorales locales mientras procesan los votos ausentes.

En Georgia, un juez estatal desestimó un caso debido a preocupaciones sobre 53 boletas ausentes en el condado de Chatham después de que los funcionarios electorales en el condado del área de Savannah testificaron que todas esas boletas se habían recibido a tiempo.

Los funcionarios de campaña dijeron anteriormente que estaban considerando desafíos similares en una docena de otros condados del estado.

Mientras tanto, en Pensilvania, la campaña de Trump ganó un fallo de apelación para tener más acceso mientras trabajadores electorales procesan las boletas por correo en Filadelfia.

Pero la orden no afectó el conteo de boletas que se está llevando a cabo en Pensilvania y en otros lugares, ya que los funcionarios electorales están lidiando con una avalancha de boletas por correo impulsada por el temor de votar en persona durante una pandemia.

Mientras tanto, los funcionarios de la campaña de Trump acusaron a los demócratas de intentar robarse las elecciones, a pesar de que no hay evidencia de que algo por el estilo esté sucediendo.

El director de campaña de Trump, Bill Stepien, en una llamada con los periodistas el jueves por la mañana, dijo que "todas las noches el presidente se acuesta con una ventaja" y cada noche nuevos votos "se encuentran misteriosamente en un saco". Es bastante común en las elecciones presidenciales que el conteo de votos continúe después del día de las elecciones.

Con varios estados sin decidirse, la presidencia todavía está abierta tanto para Biden como para Trump. Para ver más de Telemundo, visita now.telemundo.com

La campaña de Trump también ha anunciado que solicitará un recuento en Wisconsin. Stepien citó anteriormente "irregularidades en varios condados de Wisconsin", sin proporcionar detalles.

La campaña de Trump presentó una nueva demanda federal después del horario de atención del jueves en Nevada, alegando que se emitieron votos no válidos en el área de Las Vegas, el bastión demócrata más grande en un estado predominantemente republicano.

Los abogados del presidente han solicitado intervenir en una apelación republicana pendiente ante la Corte Suprema sobre la extensión de tres días para la recepción y recuento de las boletas enviadas por correo ordenadas por el tribunal superior de Pensilvania. Los demócratas en el estado dijeron a los jueces el jueves que deberían posponer la concesión de la solicitud porque "es posible que no necesiten escuchar y decidir" el asunto si Pensilvania no es fundamental para el resultado o si las boletas que llegan tarde no marcarían la diferencia. .