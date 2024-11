Joe Biden elogia a Kamala Harris: “Seguirá siendo una líder”

El presidente Joe Biden elogió este miércoles a Kamala Harris, luego de que la vicepresidenta ofreció un discurso tras ser derrotada en las elecciones presidenciales por el expresidente Donald Trump.

"Lo que Estados Unidos vio hoy fue la Kamala Harris que conozco y admiro profundamente", expresó el mandatario en un comunicado.

"Ha sido una gran compañera y servidora pública llena de integridad, coraje y carácter", agregó Biden.

El presidente también alabó la campaña de Harris, luego de que él se retirara de la contienda por la reelección.

"En circunstancias extraordinarias, dio un paso al frente y lideró una campaña histórica que encarnó lo que es posible cuando se guía por una fuerte brújula moral y una visión clara de una nación más libre, más justa y llena de más oportunidades para todos los estadounidenses", señaló.

De igual modo, aseveró que elegirla como su compañera de fórmula en el 2020 fue "la mejor decisión" que tomó.

"Como he dicho antes, elegir a Kamala fue la primera decisión que tomé cuando me convertí en el candidato a la presidencia en 2020. Fue la mejor decisión que tomé. Su historia representa lo mejor de la historia de Estados Unidos. Y como dejó en claro hoy, no tengo ninguna duda de que seguirá escribiendo esa historia", indicó.

Biden también se mostró optimista sobre el futuro de la vicepresidenta.

"Continuará la lucha con propósito, determinación y alegría. Seguirá siendo una defensora de todos los estadounidenses. Sobre todo, seguirá siendo una líder a la que nuestros hijos admirarán durante las próximas generaciones mientras deja su huella en el futuro de Estados Unidos", concluyó.