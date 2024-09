Taylor Swift criticó imagen viral de IA para “apoyar” a Trump. ¿De dónde salió?

La imagen generada por inteligencia artificial de Taylor Swift apoyando a Donald Trump, que según la cantante la inspiró esta semana a respaldar a Kamala Harris para la presidencia, surgió de un lugar inesperado.

El gráfico, que causó controversia en agosto después de ser compartida por el expresidente en Truth Social, circuló originalmente con un texto que decía: "Taylor quiere que votes por Joe Biden", y fue publicada en un grupo de Facebook pro-Biden con solo 8,000 miembros en diciembre de 2023.

Esa publicación fue vista por NBC News. Una búsqueda inversa de imágenes realizada por NBC News no encontró ninguna incidencia anterior de la imagen publicada en línea.

Después de que la imagen pro Biden con Swift generada por IA se publicara por primera vez en Facebook, comenzó a circular por Internet, particularmente entre los partidarios de la generación X y los baby boomers del entonces candidato. El grupo de Facebook en el que se publicó inicialmente es en gran medida un lugar para que los demócratas compartan memes e información a favor de Biden y en contra de Trump.

La imagen también viajó a X (antes Twitter) y a la plataforma de mensajería de Instagram, Threads. S. E. Hinton, autor de “The Outsiders”, la compartió en X en diciembre. Fue publicada en un subreddit liberal el mismo mes.

“Soy un Boomer a favor de Biden”, decía una publicación de X de la imagen en enero.

El creador de la imagen, un demócrata, le pidió a NBC News que mantuviera su identidad privada, queriendo evitar una reacción negativa.

Inspirado por el apoyo de Swift a Biden en 2020, dijo que utilizó una plataforma de inteligencia artificial generativa para crear una imagen a partir del mensaje de texto “Taylor Swift como el Tío Sam”, y luego utilizó Photoshop para agregarle texto encima.

El 17 de agosto, alrededor de nueve meses después de que se publicara con el texto a favor de Biden, una cuenta de X a favor de Trump con más de 340,000 seguidores publicó una versión editada que decía: "Taylor quiere que votes por Donald Trump". La cuenta X no respondió a una solicitud de comentarios sobre si editó la imagen en sí o de dónde provenía. Al día siguiente, Trump publicó una captura de pantalla de la publicación de X en su cuenta Truth Social con el título: "¡Acepto!".

Una de las fotos que compartió el expresidente de Swift, vestida como el Tío Sam con un mensaje que decía “Taylor quiere que votes por Donald Trump”, fue generada con inteligencia artificial.

"Me desperté una mañana y recibí un mensaje de texto de alguien que me envió una foto de la versión alterada y dijo: '¿Eras tú?'. Yo dije: 'Sí, esa es una versión alterada de mi original'", dijo a NBC News en una entrevista telefónica la persona que creó la imagen de inteligencia artificial de Swift respaldando a Biden. "No pensé mucho en eso hasta que me senté y comencé a mirar las noticias. A partir de ahí, empezó a explotar todo, la gente decía que Taylor podría demandarlo y yo pensé: “Dios mío, ¿qué hice?”.

El martes, después del debate presidencial entre Trump y Harris, Swift publicó un mensaje de apoyo a Harris en Instagram. En el pie de foto, citó la imagen generada por IA que publicó Trump como una de las razones por las que quería dar a conocer públicamente su postura.

“Hace poco me enteré de que una IA de ‘mí’ apoyando falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump se publicó en su sitio. Realmente evocó mis miedos en torno a la IA y los peligros de difundir información errónea”, escribió Swift. “Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más sencilla de combatir la información errónea es con la verdad”.

Swift incluyó un enlace al sitio web oficial de registro de votantes en la historia de Instagram en la que anunciaba su apoyo. En las 24 horas siguientes, más de 400,000 personas hicieron clic en el enlace desde su cuenta.

“Estoy de acuerdo con Taylor en que la IA, cuando la utilizan malos actores, puede ser un peligro para la democracia”, dijo el creador de la imagen de IA. “Si esto conduce a una regulación más estricta, no solo estaré feliz de cumplir, sino que estaré feliz de que haga del mundo un lugar más seguro”.

El creador de la imagen de IA, un artista, dijo que inicialmente comenzó a experimentar con IA para mantenerse al día con el avance tecnológico que percibía como una amenaza para su carrera. Dijo que se dio cuenta de que podría ser una forma útil de crear sátira política.

Su grupo público de Facebook es donde publica contenido en apoyo de los demócratas, comenzando con la campaña presidencial de Biden en 2020 y ahora en apoyo de la campaña presidencial de Harris.

“No pensé que terminaría así”, dijo. “La intención era aumentar el apoyo a Joe Biden porque su comunicación era deficiente y sus encuestas eran bajas y Trump era una amenaza inminente y simplemente no podía quedarme de brazos cruzados”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News.