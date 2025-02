A Isaac Sosa no le sorprendió que Manatí lo cambiara a Carolina

El veterano escolta Isaac Sosa, considerado por muchos como el "Stephen Curry" puertorriqueño, vestirá un nuevo uniforme en la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras ser adquirido por los Gigantes de Carolina Canóvanas en un cambio con los Osos de Manatí, por el también escolta, Yomar Cruz.

La llegada de Sosa representa una importante adición para el quinteto campeón del 2023, que busca regresar a la cima del baloncesto puertorriqueño.

Sosa, considerado uno de los mejores tiradores de larga distancia en la liga, llega a los Gigantes tras promediar 12.6 puntos por partido, con una destacada efectividad de 45% en tiros de tres y 2.4 canastos de larga distancia por encuentro en la pasada temporada con los Osos. Su capacidad ofensiva y defensa lo convirtieron en una pieza clave para Manatí, que llegó a la final del BSN pero cayó ante los Criollos de Caguas en siete juegos.

La salida de Sosa no tomó por sorpresa al escolta de 35 años, quien reconoció que había varias alternativas sobre la mesa antes de concretarse el cambio. Reconoció que aprendió mucho en su tiempo en Manatí.

"Fueron dos años que vino con un cambio de Santurce, el cual no esperaba en aquel momento, pero me vino muy bien, aprendí muchísimo. El primer año fue el más doloroso, obviamente, porque no hicimos los "playoffs" y el año pasado, pues sí, llegamos a la final. Obviamente me quedé con la espinita de no haberlo ganado", dijo a Telenoticias.

El canastero, que ha militado con Mayagüez, Santurce, Ponce, San Germán y Manatí, se mostró entusiasmado por integrarse a un núcleo que combina experiencia y juventud. "Realmente estoy bien motivado. Esto es un equipo que tiene el DNA de campeonatos, saben lo que es llegar allí, los esfuerzos que hay que hacer. Me encanta el grupo. Ayer tuve la primera práctica. Mucho veterano y la línea de pensar...me gusta la línea de pensamiento del staff", señaló.

A pesar de no fijarse metas individuales, Sosa afirmó que su compromiso con el profesionalismo y el trabajo arduo será su carta de presentación.

La temporada 2025 inicia el 15 de marzo, por Telemundo.