Atacan a tiros el auto de un jugador de fútbol en Colombia

BOGOTÁ - El vehículo del futbolista español Iago Falque fue atacado a tiros en la ciudad colombiana de Cali pero el jugador no se encontraba en el lugar en el momento de los disparos, que no causaron víctimas, informó este sábado el América de Cali, club en el que milita.

El club emitió un comunicado en el que señala que el ataque, durante el cual la camioneta de Falque recibió varios tiros, ocurrió el viernes por la noche "en inmediaciones de la sede deportiva de Cascajal".

"Aclaramos que el jugador no se encontraba presente al momento de los hechos", explicó el América de Cali en un comunicado.

Según el club, "las autoridades están al frente recolectando todas las pruebas para esclarecer los hechos y poder emitir una versión oficial a la opinión pública".

En un vIdeo publicado en la redes sociales, un hombre que al parecer es quien iba manejando el vehículo de Falque, muestra al menos tres impactos de bala en la carrocería de la camioneta y explica que se dirigía a poner gasolina cuando se produjo el ataque.

"Menos mal que no iba con Iago, iba a tanquear y me dispararon", se le escucha decir al hombre, quien afirma que no sabe si se trató de un intento de robo.

Iago Falque, de 33 años, llegó en 2022 al América de Cali, uno de los equipos más grandes de Colombia, tras haber hecho casi toda su carrera en la Serie A de Italia.