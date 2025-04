Vaqueros se imponen ante los Osos en el debut de Gary Browne

Los Vaqueros de Bayamón se impusieron 97-86 ante los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubin Cruz, en una noche en la que dominaron de principio a fin con su precisión ofensiva y juego colectivo.

Danilo Gallinari lideró a los Vaqueros con 22 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, seguido de Gary Browne quien debutó con los Vaqueros aportando 17 tantos y 6 asistencias. Por Manatí, Noiris Cole fue el más destacado con 26 puntos y 7 asistencias. Mientras, Yomar Cruz aportó 22 puntos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Bayamón fue más eficiente en tiros de campo (54% vs 46%) y triples (52% vs 28%), además de dominar en asistencias 27-19 y bloqueos 5-2. Aunque Manatí cometió menos faltas personales (18 vs 19), su bajo porcentaje en triples y menor fluidez ofensiva les pasó factura.