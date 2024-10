Arranca la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 en República Dominicana

La cadena Telemundo anunció el calendario de partidos de la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 que se jugará en la República Dominicana a partir de este miércoles.

Los partidos serán transmitidos en Universo, Telemundo app y Telemundo.com.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El torneo arranca este miércoles con Nueva Zelanda vs Nigeria, España vs Estados Unidos, República Dominicana vs Ecuador y República de Corea vs Colombia.

La acción sigue el jueves 17 de octubre con los partidos República de Corea del Norte-México, Japón-Polonia, Kenia-Inglaterra y Brasil-Zambia.

Para el sábado 19 de octubre, se esperan los encuentros Nigeria-Ecuador, España-República de Corea, República Dominicana-Nueva Zelanda y Colombia-EEUU.

Para el domingo 20 de octubre, se programaron los partidos República de Corea del Norte-Kenia, Japón-Brasil, Inglaterra-México y Zambia-Polonia.

El martes 22 de octubre se disputarán los partidos EEUU-República de Corea, Colombia-España, Nigeria-República Dominicana y Ecuador-Nueva Zelanda.

Los últimos partidos de grupos se jugarán el miércoles 23 de octubre: Zambia-Japón, Polonia-Brasil, Inglaterra-República de Corea del Norte y México-Kenia.

Los cuartos de final serán el sábado 26 y domingo 27 de octubre, mientras que las semifinales serán el miércoles 30 y el jueves 31 de octubre.

El domingo 3 de noviembre se jugará el partido por el tercer puesto y la final.