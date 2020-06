MLB: sindicato de peloteros mantiene el rechazo a más recortes salariales

El sindicato de jugadores de las Grandes Ligas volvió a rechazar de manera oficial la propuesta de los dueños de los equipos de aceptar más recortes salarios si quieren que se inicie la temporada regular 2020, que actualmente está suspendida por la pandemia del coronavirus.



El director ejecutivo del sindicato, Tony Clark, fue el encargado de ofrecer la pasada noche un comunicado, tras haber concluido una teleconferencia de dos horas del consejo ejecutivo del sindicato y otros líderes del gremio.



El rechazo del sindicato se dio un día después de que la liga hizo lo propio con la propuesta de los peloteros de jugar una temporada de 114 partidos y salarios prorrateados, pero completos.



Sin embargo, la liga quiere un calendario drásticamente reducido (50 partidos) para que los dueños puedan pagarle a los jugadores por encuentro y de esa manera compartir las pérdidas que aseguran van a sufrir al no haber aficionados en las gradas, si al final se iniciase la temporada.



"Esta semana, las Grandes Ligas comunicaron su intención de programar una temporada drásticamente recortada a menos de que los jugadores negocien concesiones salariales", explicó Clark. "Las concesiones que buscan se agregan a las reducciones de miles de millones de dólares que los jugadores ya han acordado".



Los jugadores creen que el acuerdo de finales de marzo con la liga especificaba su pago por la temporada de forma prorrateada, pero el texto del acuerdo también recogía que ambas partes discutirían la "viabilidad económica" de jugar partidos sin aficionados en medio de la pandemia por el coronavirus.



La primera propuesta de la liga desde ese acuerdo, que pedía una escala flexible de nuevos recortes salariales en una temporada de 82 partidos, fue rechazada tajantemente por los jugadores.



Los peloteros propusieron más partidos, dos años de Playoffs extendidos, aplazamiento de salarios en caso de una cancelación de la postemporada de 2020 y la programación de eventos adicionales a la temporada y mejoras en la transmisión.



"Todos los puntos de la propuesta de los jugadores tienen como fin involucrar más a nuestros profesionales, de forma creativa, con los aficionados", destacó Clark en el comunicado. "Al mismo tiempo, aumentar el valor de nuestro producto".



De acuerdo a Clark, la liga, en lugar de comprometerse, su reacción fue hacer aún más corta la temporada regular, a menos que los jugadores acepten más reducciones de salario.



"El consenso abrumador del consejo directivo de la liga es que los jugadores estén listos a presentarse y volver al campo, dispuestos a hacerlo bajo condiciones sin precedente que podrían afectar la salud y seguridad, no sólo de ellos mismos sino también la de sus familias", denunció Clark. "La exigencia de la liga a concesiones adicionales fue tajantemente rechazada".



La nueva negativa del sindicato hace que las negociaciones sigan en un punto muerto, mientras que el tiempo se le agota a las Grandes Ligas en relación al inicio de la temporada, como lo indicó un directivo, que recordó que los lanzadores necesitarían hasta cuatro semanas para prepararse.



Ese periodo pone en riesgo la fecha del 4 de julio de un probable inicio de la temporada regular.



Hasta el momento, sólo el béisbol de las Grandes Ligas es el único deporte profesional en Estados Unidos que no ha podido aprobar de manera oficial la vuelta a la temporada regular después que tuvo que suspenderse el pasado 12 de marzo por el coronavirus.