Yadier Molina da positivo a COVID-19

Buen dia! Me entristece haber dado positivo por COVID-19, incluso después de haber seguido con las recomendaciones de prevención. Haré todo lo que esté a mi alcance para regresar lo antes posible para los fanáticos de los Cardenales, la ciudad de San Luis y mis compañeros de equipo. A medida que me recupero, solicito que respeten mi privacidad y la de mi familia durante mi ausencia del equipo. Bendiciones!