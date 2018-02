El Niño no tiene culpa de las sequías en Puerto Rico

Un reciente estudio climatológico concluyó que el fenómeno conocido como “El Niño” no es el responsable de causar las sequías meteorológicas en Puerto Rico por el pasado siglo.

“Podemos concluir que la asociación entre las sequías en Puerto Rico y El Niño han estado más guiadas por la percepción pública que por el conocimiento científico” dijo Torres Valcárcel en declaraciones escritas.

El estudio fue realizado por el doctor Ángel Torres Valcárcel, climatólogo y catedrático del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y presidente de la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental (COSUAM de Puerto Rico).

Torres Valcárcel analizó datos de lluvia en la isla por el pasado siglo y los ciclos de “El Niño” en diferentes escalas de tiempo y espacio utilizando una variedad de métodos estadísticos especializados.

El estudio reflejó que la señal de “El Niño” se detecta muy débil en la isla, se asocia tanto a aumentos como a disminuciones en la lluvia durante algunos meses y algunas regiones de Puerto Rico y que la máxima reducción en precipitación neta anual asociada al fenómeno es de 4 por ciento representando alrededor de 1 pulgada anual en toda la isla. Sin embargo, una sequía en Puerto Rico representaría una reducción de al menos 24 por ciento o 16 pulgadas menos del promedio anual en la isla.

El climatólogo se expresó satisfecho con el trabajo que considera ponerle fin a lo que considera un mito

“El Niño” no es un fenómeno meteorológico, es un fenómeno climático, quizás el más popularmente conocido mundialmente al cual se le adjudican eventos extremos. Aunque la información de algunos estudios previos podría parecer generalmente ambigua con respecto a Puerto Rico la realidad es que estudios específicos en la isla no han sostenido esa teoría y de hecho otros estudios identifican otras fuentes de variabilidad más influyentes en la precipitación local” añadió.

“Los efectos de “El Niño” son heterogéneos y asimétricos es decir su impacto varía en tiempo, espacio, factor meteorológico, magnitud y dirección. No obstante, en la isla erróneamente se le ha adjudicado controlar la precipitación loca y ser causante de los déficit en lluvias, lamentablemente el mito se ha diseminado por expresiones públicas en los medios de funcionarios de agencias estatales y federales”, explicó Torres.

El catedrático recordó sus esfuerzos por aclarar el asunto hace varios años atrás según estudios publicados en revistas especializadas por profesores de la UPR del Recinto de Mayagüez quienes desde el 1998 no habían encontrado relación entre la lluvia en la isla y este fenómeno.

“Desde el verano del 2014 cuando fui convocado a participar del Comité Técnico de Sequía estuve cuestionando la asociación y las proyecciones de la sequía en Puerto Rico alegadamente causadas por “El Niño” ya que esto no estaba sustentado por la literatura científica”, expresó Torres.

Ante la insistencia de miembros del comité y funcionarios gubernamentales en asociar la sequía con “El Niño”, solicité un espacio para presentar formalmente y aclarar el asunto incluyendo las referencias científicas correspondientes, lamentablemente mis advertencias cayeron en oídos sordos por lo que decidí identificar las causas de la confusión y realizar un estudio más detallado por mi cuenta para llegar a conclusiones concretas”, dijo el climatólogo quién acaba de producir su tercera publicación científica sobre el clima de la isla en los pasados 3 años.

“Si no aprovechamos el conocimiento científico producido por nuestros académicos estamos condenados a continuar tomando decisiones improvisadas y sin fundamento tales como la fracasada siembra de nubes que al menos representan despilfarro de fondos públicos y a lo sumo riesgos potenciales para el ambiente, la vida o propiedad”, concluyó Torres Valcárcel quién aseguró que sigue investigando sobre los fenómenos climáticos en la isla y que continuará educando a la ciudadanía como lo lleva haciendo hace varios años.

La investigación titulada “Teleconnections between ENSO and rainfall and drought in Puerto Rico” (DOI:10.1002/joc.5444) está publicada en la Revista Internacional de Climatología (International Journal of Climatology) de la Real Academia de Meteorología en Reino Unido.

COSUAM de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro creada para alcanzar la calidad de vida ejerciendo liderato y ocupando la vanguardia en la promoción de la “Sustentabilidad Ambiental” y la “Salud Pública”. Para más información sobre la organización y sus proyectos y actividades pueden visitar las páginas en Facebook y Twitter, escribir a cosuam.pr@gmail.com o comunicarse al 787-674-3155.

