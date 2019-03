La Universidad de Puerto Rico (UPR), permanecerá acreditada por la Middle States Commission on Higher Education durante el proceso de “show cause” que se extendió por un año adicional.

El presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock, explicó que se sometió evidencia que demuestra que se está cumpliendo a cabalidad con los criterios requeridos por la agencia acreditadora.

“Esta determinación demuestra el compromiso de esta Administración con la Universidad de Puerto Rico y con la isla para, de una vez y por todas, restablecer la credibilidad de la institución con la Middle States Commission on Higher Education y, a su vez, evidencia la seriedad con la cual todos los recintos, rectores y sus equipos de trabajo están llevando a cabo el proceso de acreditación, que no solo es un procedimiento necesario para cumplir con requisitos federales sino que representa una validación de la calidad y la excelencia de nuestros programas académicos, proyectos de investigación, infraestructura y el servicio que con tanto esmero proveemos a la comunidad. Hemos trabajado fuertemente y estamos complacidos con la labor realizada, mas no descansaremos hasta lograr la renovación por el periodo completo. Estamos dando pasos firmes en la dirección correcta”, expresó Haddock mediante comunicación escrita.

El presidente extendió una exhortación a la comunidad universitaria a “tomar un momento para reflexionar y mostrar orgullo y agradecimiento por nuestra querida institución”.

En mayo de 2019, la UPR deberá evidenciar que ha cumplido con la entrega del “single audit” y de los estados financieros auditados del año fiscal 2017-2018.