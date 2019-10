Apuñaló a su esposa 73 veces y pagará por lo que hizo

Más Videos (1 of 9)

PRINCE GEORGE - Un hombre hispano fue sentenciado a 40 años en prisión por asesinar terriblemente a su esposa en su vivienda en Brentwood, Maryland, el 1o de enero de 2018.

Erwin Lorenzo Sánchez, de 27 años, se declaró culpable este jueves de asesinato en segundo grado y admitió que apuñaló unas 73 veces a su esposa, Lisbet García.

Según informaron las autoridades en ese momento, Sánchez y su esposa se encontraban en una fiesta y terminaron discutiendo por celos. Al llegar a su hogar, la pelea continuó y en un punto, Sánchez acuchilló a su pareja en repetidas ocasiones.

Uniformados llegaron a la vivienda en la cuadra 4500 de 38th Place a eso de las 8:15 a.m. y hallaron a la víctima con decenas de heridas de arma blanca. García fue llevada al hospital en condición crítica, donde más tarde murió.

Atroz: acostó a familia de su ex en el suelo y los mató a tiros

Un hombre de 39 años fue hallado culpable del homicidio de su cuñada, esposo y cuatro sobrinos en un suburbio en Houston. (Publicado viernes 27 de septiembre de 2019)

WTOP reportó que la fiscal Melissa Hoppmeyer dijo en corte que Sánchez confesó a la policía haber ultimado a su esposa cuando fue arrestado el año pasado.

La defensa de Sánchez argumentó que el hombre estaba bajo la influencia del alcohol y que no recordaba mucho el incidente, aunque no negó su responsabilidad. Durante la comparecencia, el juez Nicholas Rattal se dirigió a Sánchez y le dijo que, aunque el alcohol es la droga "más abusiva en la nación", este "no era una excusa" para exonerar su crimen.

Para la familia de Lisbet, la tragedia aún no termina. La pareja, que llevaba nueve años casada, deja tres hijos, el más pequeño de solo 3 años.

Para el hermano de la víctima, ver a su excuñado y amigo de la infancia, por primera vez desde el asesinato, fue un momento muy difícil.

“Me sentía triste y la verdad me confundí mucho al verlo así de esa manera”, dijo Wilson Méndez. “Ya bien encadenado y al verlo así tan joven, encarcelado yo sé que no es la manera como debería estar, pero él lo buscó”.

Cuando termine de pagar su condena, Sánchez será deportado a Guatemala.

Octubre es el mes de la concientización sobre la violencia doméstica. Para más información sobre recursos al alcance de las víctimas, visita este enlace.