Hallan a popular DJ Avicii muerto en medio oriente

El productor y DJ conocido como Avicii fue hallado muerto en el país Omán, según un comunicado. La publicista Diana Baron informo el viernes que el DJ de 28 años, nacido Tim Bergling, habia estado en la ciudad de Muscat, Omán.

Su muerte viene a pocos días después de haber sido nominado para un Premio Billboard de la Música por el mejor álbum dance / electrónico por su EP "Avicii (01)".

El popular DJ sueco es conocido por grandes éxitos como "Wake Me Up!", "The Days" y "You Make Me", pero su mayor éxito es la cancion “Levels”.

Avicii fue un pionero del Movimiento Electrónico de Danza contemporáneo y un inusual DJ capaz de realizar giras mundiales. En su tiempo ganó, dos MTV Music Awards, un Billboard Music Award y obtuvo dos nominaciones a los Grammy.

El DJ había tenido una residencia en el hotel y casino Wynn en Las Vegas en donde realizó numerosos conciertos, hasta que decidió retirarse de las presentaciones en vivo en el 2016 citando razones médicas.

De momento no se han revelado las circunstancias de la muerte del músico.