Revelan video de mujer que murió tras ser quemada

La familia de Keyra Maricela González, la mujer que murió a causa de las quemaduras ocasionadas por su expareja en México, ha mostrado un video del día del incidente.

El video muestra a González sufriendo del dolor mientras se esforzaba para caminar.

Según su hermana Dulce Franko, se puede ver en el video que González tiene quemaduras serias, incluso el pelo chamuscado.

“Osea, no puedo ni ver el video”, dijo Franko. “La manera que fue, fue muy doloroso. La veíamos sufrir”.

El incidente ocurrió el 18 de octubre del 2017 en la colonia Juárez en Tijuana.

Según la familia, González y su expareja, identificado por autoridades como Jonathan Espinoza, iban en una camioneta cuando presuntamente Espinoza le pidió que regresara con él.

En el video, le preguntan a González si le había arrojado gasolina y ella responde que sí.

“Empieza a rociarla de gasolina, estampa el carro, creyó que la iba a matar allí”, dijo Franko.

Franko dijo que González pidió un policía en el hospital y que no la dejaran sola.

“Me dijo, ‘No me dejen sola. Me dijo que me iba a rematar. Como me vio viva, dijo que me iba a rematar’”, dijo Franko.

De acuerdo con su familia, González murió debido a quemaduras de segundo y tercer grado y por daños internos.

“Ella se quemó todo por dentro”, dijo Franko. “Ella decía ‘Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir’”.

El acusado continúa en la cárcel. En julio, Espinoza se declaró no culpable ante un juez. La próxima audiencia será en septiembre.

La familia de González dijo que compartió el video con Telemundo 20 con una intención especial.

“Yo sé que ella no va a regresar, pero muchas mujeres se pueden dar cuenta con este video, y pueden salvar sus vidas”, dijo Franko.