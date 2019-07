Boricua recibe insultos raciales por hablar en español

VS

Una mujer puertorriqueña recibió insultos mientras servía de intérprete a un niño latino que se encontraba en la fila de pago en un tienda de Abington, Pensilvania. Todo el incidente quedó grabado en un vídeo.

Johanny Santana relató que se encontraba en el establecimiento, el pasado domingo, cuando una mujer la escuchó a hablar en español y, presuntamente, comenzó a insultarla.

“Estoy en la línea y veo que un señor hispano manda al nieto al 'cashier', para preguntarle sobre unas galletas. El niño vuelve de nuevo a hacerle una pregunta más. Ahí, la señora que estaba al lado mío, ella pegó a decir malas palabras”, contó la boricua.

La residente de Abington, entonces, decidió comenzar a grabar el incidente con su teléfono móvil. En el vídeo se escucha a la mujer decir que no debería estar en este país, que debería ser deportada y que espera que Trump la deporte. También se puede apreciar cuando la mujer le muestra un billete y le dice que ese dinero sí es legal y no del narcotráfico.

“Ella viene ‘pico a pico’ conmigo, porque como yo hablé en español también para interpretarle al niño”, dijo la puertorriqueña a Telemundo 62.

“Me arrepiento un poquito porque no lo quería decir así. Me sentí impotente porque no sabía verdaderamente inglés bien para yo poder responderle a ella muy bien”, añadió.

Se ha visto un incremento en ataques raciales en todo el país desde que el presidente Donald Trump asumió el poder. Además, el FBI ha documentado un aumento del 17 por ciento en los crímenes de odio raciales entre 2010 y 2017.

Santana dijo que espera que su historia sirva de ejemplo, aunque no radicó una queja formal con la tienda ni con la Policía.