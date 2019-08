El hijo del ex secretario del Departamento de Hacienda, Raulie Maldonado, escribió este miércoles en sus redes sociales tras conocerse que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, juramentará como gobernadora.

Aquí sus declaraciones:

"Para ganarse la confianza del pueblo hay que demostrar que es un nuevo gobierno. No se pueden arrastrar personalidades del pasado. Hay que devolver la confianza en las instituciones investigativas del país. Nadie confía en el Departamento de Justicia. Hacen investigaciones arbitrarias (Leo Aldridge), dan puños en la mesa cuando los fiscales no quieren seguir instrucciones ilegales para fabricar casos y si no siguen instrucciones los sacan de sus posiciones (declaraciones juradas de fiscales), hacen referidos sin fundamentos para destrozar reputaciones (Itza & Villafañe), no investigan a sus brothers a pesar de tener denuncias públicas y referidos (Arnaldo Claudio, Noel Zamot, entre otros).Utilizar el Departamento de Justicia como un arma para perjudicar a sus contrincantes políticos y beneficiar a personas corruptas al no investigarlas a pesar de tener la información es ILEGAL. Todavía estoy esperando el resultado de la supuesta investigación de quien publicó mi listado de armas. Investigación sencilla, revisen el usuario que hizo la búsqueda en el sistema. Algo sencillo, como lo sería llegar a la conclusión de que la Ley 7 era inconstitucional pero aun así presentaron una opinión diferente. Y si tienen duda de la magnitud de la arbitrariedad, piensen cuando notificaron al FEI lo del chat. No se puede premiar con la Gobernación a alguien que actúa de esa manera. Lo dije antes y lo repito #wandarenuncia", escribió.

