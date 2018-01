AEE dice más de un millón de clientes tienen luz

El director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González anunció el miércoles que restableció el servicio eléctrico a más de un millón de clientes en toda la isla, tras el paso de los huracanes Irma y María.

“Esto es un logro significativo en nuestros esfuerzos por devolver la normalidad a cerca de 1.5 millones de clientes a quienes servimos en todo Puerto Rico”, destacó González en un parte de prensa.

Medidas para ahorrar combustible

No afectará el servicio eléctrico. (Publicado martes 23 de enero de 2018)

No obstante, aceptó que aun quedan cientos de miles de clientes residenciales y dueños de negocios sin el servicio de electricidad, “lo que es inaceptable”.

“Les aseguro que estamos enfocando nuestros esfuerzos en restaurar el servicio a cada uno de los clientes y que no descansaremos hasta completar esta labor totalmente. Aprovecho para agradecer a todos los ciudadanos por su paciencia y colaboración. Entendemos lo difícil que es vivir sin energía eléctrica y tienen nuestro compromiso de que continuaremos trabajando hombro con hombro con nuestros aliados en la restauración, como lo son FEMA, el Cuerpo de Ingenieros (USACE, por sus siglas en inglés) y las compañías y contratistas de electricidad de estados Unidos, que han estado trabajando incansablemente en restaurar el servicio de la manera más segura y rápida posible”, añadió el ejecutivo.

Asimismo, el funcionario detalló que un total de más de 4,000 trabajadores está trabajando para restablecer la energía eléctrica a cerca de 450,000 clientes de la AEE que aún no cuentan con el servicio.

Las brigadas de empleados destacadas en labores de restauración de diversas compañías de energía de Estados Unidos continúan llegando a la isla para ayudar y acelerar el progreso en el restablecimiento del sistema eléctrico. De este total, ya han llegado 750 y se espera que 300 se trasladen en las próximas semanas, así como barcazas y envíos de equipos, vehículos y materiales esenciales para acelerar la restauración.

Además, dijo que 1,000 contratistas adicionales llegarán a la isla a más tardar el 1 de febrero a medida que USACE aumenta su capacidad de restauración. Juntos, estos recursos representarán una fuerza de restauración de casi 5,500 trabajadores.

De otra parte, dijo que la semana pasada arribaron a la isla más de 750 transformadores, que son esenciales para los trabajos programados y se han distribuido en todas las regiones para completar las reparaciones de emergencia. En los próximos días se recibirán materiales adicionales incluyendo más de 300 transformadores adicionales que llegarán por transportación aérea desde diversos puntos de Estados Unidos, como parte de los envíos que realizan las compañías eléctricas y aproximadamente 6,000 transformadores obtenidos por USACE que comenzarán a llegar a la Isla en cargamentos semanales.

Afirmó que la AEE se mantiene en coordinación con agencias estatales y federales, incluyendo USACE y FEMA, así como con las compañías y contratistas de la industria eléctrica de Estados Unidos, para ejecutar un plan agresivo que acelere la restauración del sistema eléctrico en la isla.

“Esto ha sido un esfuerzo de restauración sin precedente. La severidad de los daños que hemos ido descubriendo y el requerimiento de reparaciones manuales intensas que está llevándose a cabo en todas las regiones de la Isla, sin duda lo clasifica como una de las restauraciones más desafiantes en la historia”, comentó.

“Estamos trabajando como un solo equipo, con una misión principal, y estamos totalmente comprometidos para continuar enfrentando estos retos de frente, comunicándonos con mayor transparencia, y más frecuencia con los municipios. No cesaremos en nuestras labores hasta devolverle se servicio eléctrico a todos nuestros clientes”, agregó el director ejecutivo.

Clientes deben confirmar que están hábiles para recibir el servicio eléctrico

La AEE quiere orientar a sus clientes sobre la importancia de tener las conexiones correctas y en buen estado para poder recibir la energía eléctrica en sus residencias y negocios una vez el servicio se restablezca en su área:

• Inicialmente se debe verificar que la conexión eléctrica está en buen estado. Los clientes deben revisar el medidor, la caja y las tomas de electricidad, así como los cables conectores.

• Si el medidor, la caja o los cables están en mal estado o rotos, hay que repararlos. Si la toma de electricidad está dañada, es necesario contratar un perito electricista.

• Si el contador está averiado o roto, la AEE lo reemplazará.

Cómo se restablece el servicio eléctrico

La AEE está trabajando para restablecer el servicio eléctrico en toda la Isla. La corporación pública sigue un plan general para restituir dicho servicio al mayor número de clientes de manera segura y lo más rápido posible. Los parámetros de dicho proceso de restauración incluyen:

• Inicialmente se comienza a reparar cualquier daño a las centrales de energía eléctrica y las líneas eléctricas primarias de transmisión que llevan la electricidad a las subestaciones locales.

• Se establece como prioridad el restablecimiento de la electricidad a instalaciones críticas, y de servicios primarios como hospitales, estaciones de policías y bomberos, instalaciones de comunicación, plantas de tratamiento de agua, proveedores de transporte y albergues.

• Al mismo tiempo, se trabaja para restablecer el servicio al mayor número de clientes en el menor tiempo posible, incluyendo zonas de alta densidad comercial, tales como supermercados, farmacias y gasolineras, entre otros.

• Posteriormente, se trabaja con la restauración de la infraestructura que proporciona electricidad a zonas residenciales y vecindarios más pequeños, priorizando en las áreas más afectadas hasta lograr el restablecimiento de la electricidad de cada cliente.

La fuerza laboral que restablece la electricidad puede no ser visible para usted

La operación de restauración eléctrica de la AEE continua en marcha para restablecerle el servicio a cada cliente. Miles de hombres y mujeres están trabajando incansablemente de manera segura y lo más rápido posible. Incluso cuando usted no los ve, los equipos están trabajando en labores de reconstrucción.

• Debido a la manera en que se distribuye la electricidad, las brigadas pueden estar trabajando en la misma línea eléctrica desde múltiples localidades, y a un grupo de éstos se les requiere detener sus labores mientras otro grupo toma la acción requerida. Los trabajadores podrían estar en una calle diferente o en una subestación laborando para restablecer el servicio eléctrico.

• Si usted ve pasar brigadas, pero no se detienen, sepa que puede ser porque el trabajo requiere que se realice en otra localidad antes de que el servicio eléctrico se pueda restablecer a su hogar.

• En muchos casos, las casas en la misma calle son atendidas por diferentes líneas eléctricas principales e incluso por subestaciones diferentes. Si el trabajo se completa en una de las líneas principales, pero no en la otra, es posible que algunos vecinos tengan electricidad mientras que otros no tengan.

• Las compañías de servicios públicos trabajan juntas cuando ocurre un desastre. La AEE está recibiendo el apoyo de FEMA, USACE, empresas eléctricas y otras compañías de los Estados Unidos para atender esta situación.

• Debido a que la restauración del servicio se está llevando a cabo por múltiples grupos, puede ser que no necesariamente vea brigadas de la AEE en su calle o en su vecindario.

Seguridad ante todo

Instamos a los clientes a siempre mantenerse enfocados en su seguridad:

• Manténgase alejado de las líneas del tendido eléctrico que estén en el suelo.

• Tenga cuidado al conducir. Las interrupciones del servicio eléctrico causan que las señales de tráfico dejen de funcionar. Si llega a una intersección con una señal de tránsito que no funciona, trátela como una parada de cuatro vías.

• Si va a utilizar un generador portátil:

Siga las recomendaciones del fabricante para su uso apropiado

Conecte los enseres eléctricos directamente en el generador y no en el panel principal eléctrico, porque la electricidad puede fluir nuevamente hacia las líneas eléctricas y causar lesiones

Sólo un perito electricista debe conectar un generador a un panel principal eléctrico

Nunca utilice un generador dentro de su hogar o garaje

Mantenga los generadores lejos de las ventanas abiertas para evitar que vapores peligrosos entren en su casa o en la casa de un vecino.

• Asegúrese de que todos los enseres eléctricos, especialmente hornos y estufas, estén apagados para evitar incendios.

• Tenga cuidado y evite contacto con las líneas eléctricas al recoger escombros y vegetación.

No debe podar árboles cerca de una línea eléctrica. No intente quitar o recortar vegetación a menos de 10 pies de una línea eléctrica. No se acerque a una línea eléctrica si un árbol o ramas han caído sobre ella.

Sea especialmente cuidadoso al trabajar con cualquier equipo o herramientas. Asegúrese de que las escaleras o andamios estén lo suficientemente lejos para que usted – y los extremos de las herramientas que esté usando – se mantenga al menos a 10 pies de distancia de las líneas eléctricas.

Manténgase informado

La AEE está comprometida con mantener informada a la ciudadanía y a tales efectos, la agencia está proporcionando actualizaciones frecuentes a través de los medios de comunicación y las redes sociales de Facebook y Twitter.

Mira aquí nuestra programación en vivo