AEE cobra a clientes de residenciales públicos sin luz

El gobernador Ricardo Rosselló rechazó este miércoles que clientes de residenciales públicos tengan que pagar por servicio que no están recibiendo, luego de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) les enviara factura alegando que pagan una tarifa fija.

"Como dijimos desde un principio, ningún cliente pagará por un servicio que no recibió. Por eso firmamos el Proyecto del Senado 666 para que los residentes de los condominios no tengan que pagar por la generación que realizaron sus generadores eléctricos privados mientras el servicio de la AEE estuvo interrumpido", sostuvo Rosselló en declaraciones escritas.

Telemundo Responde: Una ley eximiría a miles de consumidores en condominios de pagar por energía no producida por la corporación pública. (Publicado jueves 18 de enero de 2018)

El gobernador indicó que impartió instrucciones a la AEE para que no cobren por servicios no provistos a estos clientes, al igual que deben hacer con todos los clientes que no tienen servicio.