La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó que los municipios de Vieques y Culebra se quedarán sin el servicio de luz para realizar trabajos de mantenimiento.

''Se requerirá interrumpir el servicio eléctrico en ambas islas-municipios'', anunció la AEE a través de su cuenta de Twitter.

Los trabajos de mantenimiento se realizarán en los generadores de FEMA desde las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en Vieques, mientras que en Cuebra será de 9:00 am hasta las 12:00 p.m.

