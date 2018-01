Una revista tabloide decidió no publicar el relato de una actriz porno en 2011 sobre una relación extramarital con Donald Trump después que el abogado personal del futuro presidente amenazó con demandar.

Más Videos (1 of 9)

NUEVA YORK - Una revista tabloide decidió no publicar el relato de una actriz porno en 2011 sobre una relación extramarital con Donald Trump después que el abogado personal del futuro presidente amenazó con demandar, afirmaron cuatro exempleados de la casa editora del tabloide a The Associated Press.

La revista In Touch publicó el viernes su entrevista de 5,000 palabras con la actriz porno Stormy Daniels, más de seis años después que el abogado de Trump, Michael Cohen, enviara un mensaje por correo electrónico al consejo general de In Touch advirtiendo que el ahora presidente emprendería medidas legales si el artículo era publicado, de acuerdo con emails descritos a la AP por los exempleados.

En ese entonces, Trump era una estrella del reality show de NBC “The Apprentice”.

Los exempleados hablaron con la AP a condición de mantener el anonimato dado que no estaban autorizados a discutir las políticas editoriales de su exempleador.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, firmó un contrato de proveedor con la revista, que afirmó que un amigo y el exesposo de Clifford corroboraron su relato de un encuentro sexual en 2006. La actriz también aprobó una prueba con el detector de mentiras, de acuerdo con la revista.

En la entrevista, Daniels afirma que ella y Trump tuvieron un encuentro sexual después de reunirse en un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada, un año después que Trump contrajera matrimonio con su tercera esposa, Melania.

Cohen ha negado que Trump haya tenido relación alguna con Clifford. El abogado no respondió de momento un mensaje en busca de comentarios el viernes.

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal reportó que Cohen negoció un pago de 130,000 dólares a Daniels en octubre de 2016 para prohibirle que hablara públicamente sobre la presunta relación antes de la elección presidencial. Desde entonces, otras organizaciones noticiosas han reportado que Clifford se hallaba en pláticas con ellos sobre la posibilidad de contar su versión.

Cohen no habló sobre su rol en la negociación del supuesto pago, pero entregó al Journal un comunicado de “Stormy Daniels” en que ella rechaza haber recibido pago alguno de parte de Trump para comprar su silencio.

Un abogado de Clifford, Keith Davidson, no respondió un email en busca de comentarios. En el comunicado proporcionado por Cohen, Clifford señaló que la acusación de una relación sexual con Trump es “completamente falsa”.

No quedó claro por el momento por qué la revista no publicó la entrevista durante la campaña presidencial de 2016.

Una portavoz de In Touch, que es publicada por Bauer Media Group, no hizo comentarios sobre la decisión de la revista de no publicarla en 2011.