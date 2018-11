SAN DIEGO - Los migrantes que fueron detenidos el domingo después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos durante una protesta que llevó a agentes federales a usar gas lacrimógeno, no enfrentarán cargos penales, según informó The Associated Press este jueves.

De acuerdo con esta agencia de noticias, un funcionario de Estados Unidos que no fue identificado, les indicó que "no imputaron cargos penales a los 42 migrantes arrestados".

Por el mismo incidente del domingo, México deportó a 98 migrantes que presuntamente protagonizaron una trifulca al romper el domingo un cerco de la Policía Federal en la ciudad de Tijuana con el afán de cruzar la frontera con Estados Unidos.

Esta es una noticia en desarrollo, por favor regresa para próximas actualizaciones.