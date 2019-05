POWAY — La sinagoga del sur de California en la que un hombre armado disparó el sábado a los fieles judíos y mató a una mujer, había solicitado previamente una subvención federal para instalar puertas más seguras con las que proteger mejor la seguridad.

El monto de $150,000 se aprobó en septiembre, pero solo se otorgó a fines de marzo. "Obviamente, aún no tuvimos la oportunidad de comenzar a usar los fondos", dijo el rabino Simcha Backman a The Associated Press.

Backman, quien supervisa las subvenciones de seguridad para las 207 instituciones de Chabad en todo California, se negó a proporcionar detalles sobre las mejoras de seguridad planeadas o a especular si podrían haber cambiado el resultado del ataque del sábado.

El sospechoso mató a una mujer e hirió a una niña de 8 años y a dos hombres, uno de ellos el rabino que presidía el servicio en el último día de la Pascua, una importante festividad judía.

Rabino cuenta detalles de tiroteo en sinagoga

Rabino cuenta detalles de tiroteo en sinagoga. (Publicado lunes 29 de abril de 2019)

Backman dijo que la sinagoga al norte de San Diego está considerando pedir a las autoridades que permitan que parte del dinero se use para contratar guardias de seguridad, que no tiene ahora.

Después de que un hombre armado masacró a 11 personas en la sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh en octubre pasado, los rabinos de la organización Chabad de California, incluida la sinagoga de Poway, comenzaron a pedirles a los miembros que eran profesionales de la ley que llevaran sus armas al servicio, dijo Backman.

La congregación también recibió capacitación de la ciudad de Poway sobre cómo responder a una persona armada y el rabino solicitó un permiso de transporte oculto.

Un agente fuera de servicio de la Patrulla Fronteriza disparó contra el hombre armado mientras huía. El sospechoso, identificado como John T. Earnest, de 19 años, se declaró inocente de asesinato e intento de asesinato.

Vigilia en honor a víctimas de tiroteo en California

Centenares de personas participaron del evento para homenajear a las víctimas del ataque en la sinagoga. (Publicado lunes 29 de abril de 2019)

Los fiscales públicos dijeron que publicó su "intención de dañar a los judíos" en línea justo antes del tiroteo y reconoció haber iniciado un incendio en una mezquita cercana el mes pasado.

La sinagoga, cuyas puertas se abrieron el sábado para recibir a los fieles, fue construida hace dos décadas con algunas características de seguridad como videovigilancia, pero comenzó a reforzar sus medidas en 2010.

Los registros muestran que la sinagoga recibió una subvención de $75,000 ese año para sistemas de seguridad y alarmas, una evaluación de seguridad e instalación de 16 cámaras, cercas e iluminación.

La sinagoga solicitó otra subvención en mayo de 2018, y fue aprobada en septiembre. El estado liberó los fondos el 22 de marzo.

Oficiales investigan tiroteo en una sinagoga de Poway

Un muerto y al menos tres heridos tras la balacera en el condado San Diego, California. (Publicado sábado 27 de abril de 2019)

Backman dijo que a menudo se tarda al menos un año en completar el papeleo y las aprobaciones necesarias.

El programa de subsidios de seguridad es financiado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y es administrado en California por la Oficina de Servicios de Emergencia del estado.

Con el aumento de los crímenes de odio contra los judíos y otras minorías religiosas y raciales, el gobernador de California, Gavin Newsom, está respaldando un cambio en un programa similar de subsidios estatales que también permitiría gastar dinero en guardias. Dijo que las instituciones deberían decidir si esos guardias deberían estar armados.

El rabino Yisroel Goldstein, quien perdió un dedo en el tiroteo, habló con Newsom, mientras que la organización envió rabinos a Sacramento para presionar por fondos para asegurar lugares de culto, dijo Backman.

Backman aplaudió el anuncio de Newsom el lunes sobre el presupuesto de $15 millones para aumentar la seguridad de las instituciones religiosas y otras organizaciones sin fines de lucro vulnerables. El año pasado, el programa obtuvo $500,000.

Las organizaciones afiliadas a judíos en California recibieron el 79% de las 264 subvenciones de seguridad sin fines de lucro otorgadas en virtud de los programas federales y estatales desde 2012.

El 21% restante se destinó a instituciones que sirven a otras confesiones, hospitales, capítulos de Planned Parenthood, refugios contra la violencia doméstica, museos y una universidad.