Abel Nazario narra el momento de su arresto

Más Videos (1 of 9)

Abel Nazario no renunciará a su escaño en el Senado

El senador Abel Nazario narró en una entrevista radial para WKAQ 580, el momento en el que agentes del FBI llegaron a su casa este miércoles para arrestarlo.

"Yo estaba acabando de levantarme. En el cuarto. Prendiendo el televisor cuando tocaron la puerta" contó Nazario sobre el momento en el que los agentes federales llegaron a su casa. Mencionó que abrió la puerta y levantó sus manos sin mostrar resistencia ni hacer preguntas.

Arrestan a Abel Nazario por supuesto fraude

Los hechos que se le imputan ocurrieron mientras era alcalde de Yauco. (Publicado miércoles 12 de septiembre de 2018)

"Todavía no he llorado. Dormí tranquilo" explicó cuando se le preguntó sobre cómo se sentía 24 horas después de su arresto.

Nazario dice que seguirá su vida normal aunque no pueda estar activo en la política. Expresó que se encuentra tranquilo y que no se visualiza preso. Cuando se le preguntó sobre si se consideraba culpable por fraude, robo o sobre haberse beneficiado de dinero público, contestó "no" en todas las ocasiones.

El senador anunció este miércoles que no renunciará a su escaño en la Cámara Alta, a pesar del pedido que hizo el gobernador Ricardo Rosselló tras ser arrestado por las autoridades federales.

Nazario dijo que sí quedará fuera del caucus para tener espacio para defenderse y renunció a sus puestos directivos dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En la conferencia de prensa estuvo acompañado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien le brindó su apoyo a Nazario.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez dijo el miércoles que el arresto del senador y ex alcalde de Yauco fue por supuestamente producir documentos falsos y fraude electrónico al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

"La conducta de Nazario Quiñones socava la confianza que los empleados depositan en sus patronos. El alcalde de Yauco no protegió a sus empleados y cometió un esquema para defraudarlos", dijo Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Según Rodríguez Vélez, la supuesta violación se debe a que cuando fue alcalde, una auditoría de la Contralora, Yesmín Valdivieso encontró que Nazario Quiñones obligó a unos empleados a trabajar dos horas de manera voluntaria. El caso fue referido al Departamento del Trabajo federal, el cual determinó que esa orden era una violación a la Ley federal de Trabajo Justo (Fair Labor Standards Act).

En febrero de 2015, el exalcalde firmó un acuerdo de cumplimiento con el Departamento del Trabajo federal en el cual él se comprometía con pagarle 588, 961 dólares a 177 empleados por horas trabajadas y no pagadas en el periodo del primero de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014. Se le dio hasta febrero de 2018 al municipio para cumplir con los pagos.

Una auditoría de seguimiento en agosto de 2016 encontró que a pesar de que se le había pagado a los empleados parte del dinero adeudado, unilateralmente el municipio les retenía el salario regular sin el conocimiento ni consentimiento del Departamento del Trabajo federal. El asunto se refirió a la Oficina del Inspector General.

De ser hallado culpable, se expone a una pena de cárcel de 20 años y una multa de hasta un millón de dólares.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz reaccionó al arresto.

“Con suma tristeza escuché la noticia del arresto del compañero senador Abel Nazario por el FBI. No tengo información específica al respecto, sólo lo poco que se ha publicado en los medios. Es lamentable e indignante que esto ocurra. La confianza del pueblo no debe traicionarse. Aguardaré por la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal para conocer los detalles y hacer expresiones adicionales”, dijo Rivera Schatz en su cuenta de Facebook.

En una entrevista en la mencionada emisora, Rivera Schatz dijo que Nazario fue relevado de la presidencia de la Comisión de Educación y de las demás comisiones de las que era miembro.