Abogada: cambios hacen más difícil obtener la residencia

Una experta en inmigración asegura que el gobierno del presidente Trump continúa haciendo cambios al sistema migratorio, afectando de esta manera a miles de personas que buscan obtener la residencia permanente.

Ariadna Rentería, abogada especializada en el tema, indica que tener un trabajo estable, pagar impuestos, y contar con un patrocinador ya no es suficiente para probar que una persona no será una carga para el país una vez que haya ingresado a EEUU.

“Si el gobierno considera que tu edad es avanzada, que no tienes una historia de trabajo sólida, y que tu salario solo rebasa por poco los niveles de pobreza, que tu patrocinador no tiene suficientes ingresos o que tu relación con ese patrocinador no es cercana, el gobierno considera que es muy probable que al ingresar a EEUU tu pierdas esa habilidad de ser autosuficiente y que pudieras recurrir a asistencia pública, explicó Rentería.

Estos cambios estarían afectando a miles de personas indocumentadas, de las que quedarían excluidas, entre otras, las que piden asilo o visa por violencia doméstica.

