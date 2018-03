Abogado de Trump demanda a actriz porno por $20 millones

WASHINGTON - Michael Cohen, el abogado privado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso una demanda contra la actriz porno Stormy Daniels en la que le reclama 20 millones de dólares por romper 20 veces un pacto de silencio, según informó The Washington Post.

El abogado también solicitó a los tribunales que todos los procedimientos futuros sean confidenciales.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, recibió durante la campaña electoral de 2016 un pago de Cohen de 130,000 dólares para, supuestamente, mantener en secreto una aventura que mantuvo con Trump en 2006, poco después de que el ahora presidente se casase con la primera dama, Melania Trump.

En las últimas semanas, la actriz porno está intentado anular en los tribunales el pacto que firmó con Cohen para así poder hablar abiertamente de la relación que asegura mantuvo con Trump.

Pero esos intentos pueden tener consecuencias financieras si un juez determina que ha roto el pacto, que estipula un castigo de un millón de dólares por violación.

Su abogado, Michael Avenatti, dijo que la petición de 20 millones y el intento de mantener el caso a puerta cerrada son nuevos ejemplos del acoso que está sufriendo Daniels del entorno de Trump desde que se filtró el escándalo en enero.

La actriz porno que dice haber tenido una “relación íntima” con Donald Trump antes de que fuera electo presidente ha sido amenazada de daños físicos, dijo su abogado el viernes.

El abogado de Clifford, Michael Avenatti, le dijo a The Associated Press que su cliente ha sido “amenazada físicamente”, pero no dio detalles. No hizo comentarios sobre si las amenazas fueron hechas por alguien vinculado al presidente, a la campaña de Trump o a la Organización Trump.

Clifford hablará sobre las amenazas en un segmento de “60 Minutes”, de CBS, que está programado para ser televisado este mes. Avenatti dijo que él confiaba en que la gente le creería a su cliente tras ver la entrevista.

“Hay un hecho y hay un encubrimiento, y el pueblo estadounidense se va a enterar de ambos en la entrevista y después de eso”, dijo el abogado el viernes durante una entrevista en “Morning Joe”, de MSNBC.