Anuncian disponibilidad de fondos para sin fines de lucro

El presidente de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario (CECFL), Antonio ‘Tony’ Soto Torres, anunció el sábado que abrió la convocatoria para que entidades sin fines de lucro puedan solicitar fondos legislativos.

“Comenzando ahora en marzo hasta el próximo 12 de abril de 2018, toda organización sin fines de lucro que desee recibir fondos legislativos debe acceder la página de la Comisión (www.impactocomunitario.org) y someter su solicitud. Este es un proceso muy riguroso, por lo que no se aceptarán solicitudes que no sean a través de la página de Internet. No habrá otro método para solicitar los mismos”, afirmó Soto Torres mediante declaraciones escritas.

El Representante señaló que “los Fondos Legislativos que se proveen a las organizaciones sin fines de lucro, son con el fin de brindar las ayudas y recursos correspondientes a estas entidades para que los servicios que ofrecen sean recibidos por los más necesitados. Por eso buscamos que el proceso sea lo más transparente posible”.

Desde principios de febrero, hasta la semana pasada, el personal de la CECFL estuvo ofreciendo una serie de talleres por todas las regiones de la Isla, orientando a los patronos para que conozcan de primera mano cuáles son los requisitos de solicitud para la asignación de donativos legislativos que hace la Asamblea Legislativa y cuáles son los servicios principales que se buscan ofrecer.

Además, se instruyó para que puedan identificar y presentar propuestas federales correctamente.

El también Presidente de la Comisión cameral de Hacienda, afirmó que “como la evaluación de solicitudes para otorgar los fondos ahora es más rigurosa, las organizaciones sin fines de lucro deberán ser más específicas en el detalle de los servicios que ofrecen según dispone la ley. La intensión principal de la otorgación de estos fondos es que se dirijan a impactar proyectos o programas que promuevan el bienestar físico, emocional y mental de individuos, grupos y comunidades desventajadas. Que vayan dirigidos donde realmente hagan falta en nuestra sociedad”.

Finalmente, Soto Torres afirmó que “estaremos muy atentos para que las organizaciones utilicen bien los fondos, y de esta manera impacten con sus servicios, a programas de educación, prevención de violencia o maltrato, que promuevan estilos de vida saludables; deportivos; culturales; de bienestar social, así como servicios a deambulantes, médico; de salud; primera necesidad y terapias, entre otros”.