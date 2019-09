Escalofriante: lo acusan de abusar de su propia nieta

SUR DE LA FLORIDA - “Quisiera que esto fuera una pesadilla... Que no pasara, que no le pase a nadie”, dice la madre de una menor abusada supuestamente por su propio abuelo en Hialeah.

Para la madre fue un golpe doble: saber que su hija era víctima de abuso sexual y además, que el presunto agresor fuera su padre, es decir, el abuelo materno de la niña. Y como si esto fuera poco: el abuso habría durado 3 años.

“Nunca le voy a perdonar algo así. Lo que quiero es que el peso de la justicia le caiga a lo máximo”, dijo en exclusiva a Telemundo 51.

Fue el padre de la niña, quien ahora tiene 11 años, quien se dio cuenta, cuando la sorprendió mientras buscaba información sobre víctimas de abuso sexual en internet.

Sentencian a paramédico a 10 años por abuso de menores

David Carpio quien trabajaba como paramédico para el servicio de ambulancias de Balboa se declaró culpable de abusar de una niña de 15 años que había sido trasladada por ambulancia. (Publicado viernes 16 de agosto de 2019)

“De momento, ella no fue capaz de decírmelo, me lo escribió en el teléfono: estoy pasando por abuso sexual”, contó el padre.

Según el informe policial, Alfredo Castellanos solía quedarse en la casa con sus nietos, mientras los padres trabajaban. Ahora el hombre permanece detenido sin derecho a fianza.

“Ella dice que él llevaba otro niño, el niño de mi hermana, para entretener a la otra hermana y que en el cuarto, el le hacía de todo a ella. Lo que yo escuché de mi hija, que ella estaba pasando desde los ocho años, no quisiera que nadie lo escuchara de un hijo”

“Ella me dijo: mami, yo me quedaba para que no se lo hiciera a las otras, me ponía yo para que no se lo hiciera a mi hermana, ella asumía eso”. Dijo la madre.

Policía: vive con el cadáver de su madre por tres años

La víctima ha sido identificada como Jacqueline Louise Crayton de aproximadamente 71 años. (Publicado viernes 12 de julio de 2019)

Castellanos, de 58 años, permanece en la cárcel sin derecho a fianza, acusado de conducta lasciva y agresión sexual infantil, entre otros cargos.

Castellanos tendrá su próxima comparecencia en corte a inicios de la próxima semana, como parte de su proceso legal. Esta noche los padrea de la niña nos dijeron que solamente exigían justicia y por eso quisieron contar la historia... Hasta el momento no hay indicios, según la policía, de que la otra hermanita también pudo ser víctima de abusos sexuales.