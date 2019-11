Qué estará abierto y cerrado este Día de Acción de Gracias

Si usted es de los que prefiere aprovechar el Día de Acción de Gracias para adelantar las compras navideñas y aprovechar los descuentos, tenga en cuenta que algunos supermercados, tiendas y farmacias no abrirán o tendrán horarios distintos a los habituales.

A continuación un listado de lo que estará abierto y cerrado este jueves:

Walmart: abrirá desde las 6 p.m.

Target: abrirá de 5 p.m. a 1 a.m.

Kmart: abrirá a las 6 a.m.

Sam’s: cerrado.

Costco: cerrado.

BJ’s: cerrado.

Whole Foods: cada de 7 a.m. a 3 p.m. o 4 p.m. Consulte en su Whole Foods más cercano.

Trader Joe’s: cerrado.

Bass Pro Shops: abrirá a las 8 a.m.

Best Buy: abrirá de 5 p.m. a 1 a.m.

Macy’s: de 5 p.m. a 2 a.m.

Sears: abrirá a las 6 p.m.

Kohl’s: abrirá a las 5 p.m.

Dollar General: de 7 a.m. a 10 p.m.

Big Lots: abrirá a las 7 a.m.

J.C. Penney: abrirá a las 2 p.m.

Bed Bath & Beyond: abrirá a las 5 p.m.

Old Navy: abrirá a las 3 p.m.

CVS: algunos funcionarán en su horario regular, pero la mayoría de las farmacias estarán cerradas. Consulte con su CVS más cercano.

Wallgreens: algunos funcionarán en su horario regular, pero la mayoría de las farmacias estarán cerradas. Consulte con su Walgreens más cercano.