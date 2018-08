Acevedo Vilá propone “limpieza profunda” en el PPD

Ante el descontento y frustración de la base del Partido Popular Democrático (PPD), el exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá propuso el lunes que es tiempo de una renovación en el mismo, para lo que propuso una “limpieza profunda”.

“Llegó el momento de movernos hacia adelante. Llegó el momento de la limpieza profunda”, dijo Acevedo Vilá en declaraciones escritas.

Las expresiones de Acevedo Vilá se dan varios días después de que se llevara una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad en la que el presidente, Héctor Ferrer y el aspirante a la gobernación Roberto Prats, permanecieron en sus puestos, luego de la controversia por su alegada relación con la firma de cabildeo DCI Group que impulsa el cobro de la deuda del país.

De otra parte, el exgobernador dijo que hace algún tiempo se le han acercado varios populares expresándole coraje y frustración por lo que ha pasado en el partido en los últimos tiempos.

“Esa frustración, ese coraje, esos lamentos se han intensificado en los últimos días después de la falta de acción de la Junta de Gobierno del partido. La mayoría no quiere saber más del PPD”, dijo.

“Yo no me voy a quitar y le digo a todos esos populares que se me acercan frustrados, no se quiten”, agregó.

Indicó que ante el silencio del liderato actual del PPD, llegó el momento de poner las palabras en acción.

“El Partido Popular por muchos años era esa casa grande, de sólidos cimientos, de techos altos, a la que le entraba mucha luz y mucha ventilación. Pero ustedes saben lo que pasa en una casa cuando no se limpia y no se le cuida. Se comienza a llenar de sucio, de mugre, de hongos y con el tiempo y el descuido, llega el momento que hasta se hace difícil ver los cimientos y la estructura de lo que fue una casa sólida. Eso es lo que le ha pasado a nuestro partido”, señaló.

Recomendó que lo primero que hay que hacer es una “limpieza profunda”.

“No se puede pintar si no se ha pasado una manguera de presión para sacar la mugre y el hongo. Los populares tenemos que estar con las botas puestas, listos para entrar al partido cuando nos abran las puertas. Si para el fin de este año 2018 se define un proceso amplio y abierto para escoger la nueva Junta, pues debemos salir todos a escoger los líderes que pueden representarnos con dignidad y poner al partido y a Puerto Rico por encima de los intereses y necesidades personales. Si se mantiene el proceso cerrado a los votos que ellos controlan, para no dejar que limpiemos la casa, pues tendremos -en su momento- que usar el instrumento que nos da la ley electoral y obligar a los que hoy ostentan posiciones de dirección a someterse a la voluntad de todos sus miembros en un proceso de primarias”, alertó.

Entonces, aconsejó a los actuales miembros del ente rector de la Pava a “que abra las puertas de par en par y se someta al pueblo popular desde ahora”.

“A ti popular, mi llamado es a que eleves tu voz y uses tu voto en cada oportunidad. Convoco a los populares de la base, a los que se nos fueron del partido, a los no populares que quieren tener una opción a considerar para el futuro y, especialmente, a los jóvenes, esa nueva generación que ya en las elecciones pasada comenzó a decirnos que ese sucio y esa mugre no le atraía, a todos los convoco a la Operación Limpieza Profunda. Esto lo vamos a hacer nosotros los populares y los que, aunque no se sienten hoy populares, quieren abrirse caminos de esperanza”, añadió.

De paso, rechazó que su postura sea un interés para dividir el partido y que tampoco se trata de un asunto de candidaturas. Asimismo, restó importancia a quienes recurren a mencionar su acusación federal en 2008, mientras era gobernador.