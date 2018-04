Policía confirma tres heridos por tiroteo en Dallas

***Mira en vivo en el video arriba de esta nota la conferencia de prensa del jefe de policía de Dallas, Renee Hall***

TEXAS – Dos agentes están en situación crítica y otra persona también resultó herida tras un tiroteo que ocurrió la tarde del martes en Dallas, según confirmó la policía.

Aunque no se ha indicado cómo exactamente ocurrieron los hechos, el portavoz de la tienda Home Depot, señaló a través de un comunicado que el negocio ha sido cerrado debido al operativo en la zona ubicada entre Forest Central Drive y Forest Ln.

Oficiales con el servicio de transporte DART también dijeron que los autobuses han sido desviados del lugar mientras que el tren ha reanudado sus operaciones pero no está recogiendo o dejando pasajeros en la estación de Forest Lane para evitar que el sospechoso se meta al tren.

Hace varios minutos, el portavoz de Presbyterian Hospital en Dallas confirmó que una persona fue llevada a este centro médico, pero no dio más detalles.

Un juego de béisbol que se realizaba cerca de la preparatoria Dallas Lutheran también fue cancelado mientras continúa la búsqueda por el sospechoso. Todas las personas en el juego permanecen en el interior de la escuela.

Por su parte, el alcalde de Dallas, Mike Rawlings envió un mensaje a través de Twitter donde indicaba que están monitoreando de cerca la situación que ocurrió al noreste de Dallas y que están rezando por sus oficiales y sus familias.

El gobernador de Texas Greg Abbott también envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter y dijo que sus pensamientos y oraciones están con el Departamento de Policía de Dallas y los dos oficiales que fueron baleados y se encuentran con serias heridas.

Our thoughts and prayers are with @DallasPD and the two officers shot and critically wounded. Texas honors all the men and women who protect and serve our communities, and justice will be served. https://t.co/gkUnxciFOs

