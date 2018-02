Uma Thurman detalla ataque sexual de parte de Weinstein

La actriz Uma Thurman reveló este sábado un ataque sexual de parte de Harvey Weinstein en Londres, y recordó que ya entonces le advirtió que si repetía esos actos la carrera del productor de Hollywood se derrumbaría.

Thurman relató sus experiencias con Weinstein a una columnista de The New York Times, que publica la nota después de haberla entrevistado en una fecha no precisada en su casa de Nueva York.

La actriz dijo que conoció a Weinstein a raíz de "Pulp Fiction" (1994), que ella protagonizó junto con John Travolta, dirigida por Quentin Tarantino y con Wieinstein como uno de los integrantes del equipo de producción.

"Solía hablar horas sobre material (cinematográfico) y felicitándome y reconociendo mi valía (...). Controlaba el tipo de películas y directores que eran adecuados para mí", agregó.

En una fecha no precisada después de que comenzara esa relación, Weinstein y Thurman se encontraban en la habitación de un hotel en París cuando el productor apareció en albornoz y le pidió que le acompañara a otro lugar mientras hablaban, y acabaron en una sauna.

Cuando llegaron allí, la actriz le cuestionó qué estaban haciendo ese lugar, calificó la situación como "ridícula" y el productor, "muy nervioso y enojado" salió corriendo.

Pero fue poco después en la suite de Weinstein en el hotel Savoy de Londres donde el productor la empujó hacia abajo y trató de abalanzarse sobre ella.

"Hizo todo tipo de cosas desagradables", relató Thurman, que se comportó como "un animal escabulléndose, como un lagarto", intentando que "el tren volviera a su carril".

Al día siguiente recibió un ramo de rosas de Weinstein como disculpa, y aceptó subir a su habitación del Savoy, donde Thurman le dijo: "Si haces a otras personas lo que me hiciste a mí, perderás tu carrera, tu reputación y tu familia, te lo prometo".

Recordando ahora esta relación, Thurman reconoce sentirse "muy mal" sobre todas las mujeres que fueron atacadas después de ella.

"Yo fui una de las razones que una joven mujer pudiera entrar a su habitación sola, de la forma en lo que lo hice yo", agregó la actriz, que recordó la colaboración que hubo entre Weinstein y Tarantino, incluyendo la saga "Kill Bill".

"Todos estos corderos (las jóvenes que menciona) acabaron en el matadero porque estaban convencidos de que nadie que alcance esa posición (como Weinstein) haría algo ilegal contra ti, pero lo hicieron", agrega.