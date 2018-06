Legisladores, cerca de lograr acuerdo sobre dreamers

La propuesta que estarían discutiendo no explica qué pasará con los soñadores después de que pasen 8 años.

Getty Images for MoveOn.org

WASHINGTON — Un líder de los moderados en la Cámara de Representantes indicó el jueves que ha surgido un acuerdo tentativo con los conservadores para ayudar a que los inmigrantes “dreamers” se queden legalmente en Estados Unidos, pero los detalles siguen sin estar claros y no se ha finalizado nada, señaló en una entrevista con The Associated Press.

El representante republicano Jeff Denham dijo que, según la propuesta del Freedom Caucus, de extrema derecha, los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños podrían obtener una nueva visa que les permitiría quedarse en el país ocho años más. Agregó que no sabe qué pasará con los llamados “dreamers” después de ese lapso.

Es incierto si la propuesta representa un avance en la prolongada división entre moderados y conservadores del Partido Republicano en materia de inmigración, o si se convertirá en el intento fallido más reciente para eliminar esa brecha. Fue presentada el mismo día que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que los líderes de los partidos elaborarían un intento de solución negociada en torno al asunto que los republicanos podrían adoptar.

El representante republicano Mark Meadows, líder del Freedom Caucus, rechazó confirmar que su grupo había realizado una oferta y dijo que los republicanos no han alcanzado ningún acuerdo sobre inmigración. Otro miembro del grupo, el representante republicano Dave Bart, indicó que se ha analizado la idea, pero advirtió que “tiene montones de piezas móviles”.

Denham dijo que la amenaza de los moderados para obligar a una votación en la Cámara de Representantes sobre la cuestión migratoria _algo que los dirigentes del Partido Republicano rechazan_ sigue vigente. El grupo necesita dos firmas más de los republicanos en una petición que podría forzar dichas votaciones, si es que todos los demócratas la firman, y si las obtienen para el próximo martes, entonces la cámara baja estaría en camino para efectuar las votaciones para el 25 de junio.

“Tenemos un plazo para el próximo martes”, dijo Denham. “Estamos preparados para tener las últimas firmas si no hay un acuerdo entre estos días y esa fecha”.

Denham indicó que los moderados habían acordado aceptar las medidas de seguridad en la frontera como parte del acuerdo, incluido el respaldar los 25,000 millones de dólares que el presidente Donald Trump quiere para construir su muro en la frontera con México.