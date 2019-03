Acusado de matar a ancianos que le dieron trabajo

Más Videos (1 of 9)

Un gran jurado ha acusado a un inmigrante salvadoreño que se encuentra indocumentado en Estados Unidos por cargos de asesinato de una pareja de ancianos y dos mujeres en el estado de Nevada.

El gran jurado del Condado Washoe entregó la acusación en Reno el miércoles por la noche.

Wilber Ernesto Martínez Guzmán, de 20 años, es acusado de disparar fatalmente a una pareja de Reno y a dos mujeres en el vecino Condado Douglas durante una racha criminal de 10 días durante enero.

El caso ha llamado la atención del presidente Donald Trump, quien dice que muestra la necesidad de su propuesto muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. Los funcionarios federales dicen que Martínez-Guzmán está en Estados Unidos ilegalmente, pero no saben cómo ni cuándo cruzó la frontera.

El fiscal de distrito del Condado Washoe, Chris Hicks, se negó a comentar sobre el estado migratorio del acusado, “el estado de alguien en este país no tiene nada que ver con la forma en que estamos avanzando en este caso”, dijo en enero. “Buscamos responsabilizar a un presunto asesino por los asesinatos que cometió. Eso es todo ", agregó Hicks.

Martínez-Guzmán no ha presentado una declaración de culpabilidad y aún no se ha fijado una fecha de prueba. Su defensor público, John Arrascada, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

Las víctimas incluyen a una pareja que eran miembros prominentes de la Asociación de Rodeo de Reno y emplearon a Martínez-Guzmán para arreglar el patio de su hogar. La policía dice que les disparó con un arma que Martínez-Guzmán les robó antes.

Martínez-Guzmán dijo a los investigadores que usó un revólver calibre 22 robado de la propiedad de Gerald David, de 81 años, y Sharon David, de 81 años, menos de dos semanas antes de que los matara el 16 de enero, según una declaración jurada a la policía y archivada en el tribunal de justicia de Reno.

Martínez-Guzmán fue arrestado el 19 de enero en Carson City, donde también enfrenta una serie de cargos de armas y robos. Está recluido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Washoe, en Reno.

La declaración jurada también alega que su ADN se encontró en el arma calibre .22 que también se usó para matar a Connie Koontz y Sophia Renken en sus hogares.