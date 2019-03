Más Videos (1 of 9)

Una mujer de 30 años de edad presuntamente intentó arrojar a su bebé de 45 días de nacida por un puente o túnel en Ciudad Juárez, México, situación que ha causado consternación entre los miembros de la comunidad fronteriza cerca de El Paso, Texas.

Los hechos se dieron a conocer luego de que el presidente municipal de la ciudad mexicana, Armando Cabada, compartiera una publicación en sus redes sociales donde estableció que la tragedia pudo ser evitada "gracias a la participación ciudadana y los elementos de la SSPM".

“La mamá pues no solamente bajo cuidado, sino en terapia psicológica. Nos preocupa obviamente que alguien pueda atentar contra su propia hija en esa forma”, afirmó Cabada.

Testigos de los hechos aseguran que los problemas entre pareja fueron el motivo que orilló a la mujer a poner en riesgo la vida de su bebé.

“Gracias a Dios porque es niña esta rescatada, esa niña estaba en cierto peligro con la muchacha que la traía pero gracias a Dios que ya está en buenas manos y está mejor allá que acá en el mundo vagando la pobre niña, es una angelito”, dijo uno de los testigos.

“La mera verdad si está mal la muchacha porque yo la conozco desde que estaba embarazada y todo eso y ellos venden cigarros ahí”, dijo otra mujer, quien asegura conocer a la madre de la pequeñita afectada.

De acuerdo a datos establecidos por la organización Red por los Derechos de la Infancia A.C., el estado de Chihuahua continúa manteniendo los mayores índices de muerte por menores de edad, ya sea por violencia intrafamiliar u omisión de cuidados.

“Las presiones familiares, las presiones laborales, las presiones sociales, las presiones de amigos, las presionas económicas, muchas veces hace que, si no tenemos más o menos claro el hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar a nuestros propios objetivos, es fácil desvirtuarnos de los mismos”, dijo el psicólogo, Hugo Usle. “La violencia no es más que la resultante de no saber manejar esas cosas”.

Según estadísticas, actualmente existen 39 millones de niños en estado de vulnerabilidad en México donde, se establece, el hogar es el lugar donde comienza la violencia.