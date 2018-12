Adolescentes contra menor: agreden sin piedad a boricua

Más Videos (1 of 9)

Un adolescente, de 15 años y ascendencia boricua, fue brutalmente atacado por una pandilla de menores de camino a la escuela al norte de Filadelfia.

Se informó que el jovencito sufrió heridas en el rostro y cortaduras en el cuerpo luego de que al menos otros 10 chicos le cayeran encima.

La madre del menor, Wanda López, no puede creer lo ocurrido y la violencia utilizada para atentar contra su vástago “todavía me duele, no es justo”.

La mujer explicó que esta no es la primera vez que su hijo Jorge González resulta atacado por terceros. Solo que esta vez el brutal acto quedó captado en cámaras de vigilancia. “Le dieron como si fuera una persona mala, o sea con uno bastaba, pero como quiera eso no se le hace a nadie. Tu sabes lo que es un grupo, un montón de muchachos corriendo para darle”, relató López visiblemente afectada.

“Cuando vi el video, eso me dolió en el alma. Que es lo que mueve a la gente, a esos muchachos a la juventud a llegar a ese momento de hacer esas cosas”, sostuvo la progenitora al tiempo que explicó que teme por la vida del pequeño. “Si lo vuelven a agredir tal vez no corra la misma suerte”.

López cuenta con vasta evidencia del presunto ataque. Entre los artículos del menor figura la mochila ensangrentada. “Él dice que no los conoce, que nunca ha visto a esos muchachos y que son de otra escuela”, agregó.

Jorge González, cuyos allegados aseguran que perdió el conocimiento al momento de la brutal golpiza, no quiso hablar en cámara tras el impacto que los golpes le causaron. De hecho, al momento de la entrevista no estuvo en el hogar buscando recuperarse en casas de familiares y amigos.

“Los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, que despierten, como ahora desperté yo. Deben confesar y decir en la escuela quien fue”, comentó.

La Policía por su parte se mantiene investigando con la colaboración del distrito escolar. El reporte de la uniformada ratifica que el menor fue atacado en la cuadra 18oo de East Lippincott Street a eso de las 12:45 a.m. del 17 de diciembre.

Los investigadores dieron con González en el suelo y lo transportaron a St. Christopher’s Hospital para cuidado.