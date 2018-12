Adriana Díaz cumplirá su sueño de ir a la NASA

La tenimesista Adriana Díaz cumplirá su sueño y será la embajadora de del EcoExploratiorio durante la celebración de los 50 años del Programa Apollo.

Díaz, junto a parte del equipo del El EcoExploratorio: Museo de Ciencias de PR, tendrán una experiencia de aprendizaje STEM sobre Exploración Espacial.

“Estamos honrados y felices de que Adriana se una al EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico como Embajadora”, expresó Ada Monzón en sus redes sociales.

Monzón sorprendió a la tenimesista en el Coliseo Zaida Nieves Andújar, donde practica. La atleta reaccionó sumamente emocionada a la noticia.

“Me muero… Oh my God, no lo puedo creer. Esto es un sueño para mi”, dijo Díaz, quien viajará al Kennedy Space Center, en Florida el próximo miércoles.