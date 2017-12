Advierten sobre nuevo fraude por teléfono

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, de la Oficina de Fiscalía Federal Distrito de Puerto Rico, anunció el jueves que el Servicio de Rentas Internas (IRS) advirtió sobre una estafa telefónica sofisticada dirigida a los contribuyentes.

“Se les dice a las víctimas que deben dinero al IRS y que deben pagarlo inmediatamente, mediante una tarjeta de débito pre-pagada o transferencia bancaria. Si la víctima se niega a cooperar, la amenazan con arrestarla, deportarla, o suspenderle su licencia de negocio o de conducir. En muchos casos, la persona que llama se vuelve agresiva”, explicó Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Otras características de esta estafa incluyen:

Los estafadores usan nombres y número de placa falsos al igual que números de emblema del IRS. Por lo general usan nombres y apellidos comunes para identificarse.

Los estafadores pueden ser capaces de saber los últimos cuatro dígitos del número de seguro social de la víctima.

Los estafadores copian el número gratuito del IRS para que aparezca en su identificador de llamada y la víctima piense que la llamada es del IRS.

Los estafadores a veces envían falsos correos electrónicos en apoyo a sus llamadas falsas.

Las víctimas oyen ruido de fondo de otras llamadas que se están realizando que simulan un centro de llamadas.

Después de amenazar a las víctimas con una sentencia carcelaria o con la revocación de su licencia de conducir, los estafadores cuelgan la llamada e inmediatamente llaman otros estafadores fingiendo ser de la policía local o del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), y el identificador de llamadas respalda sus afirmaciones.

Si recibe una llamada de alguien diciendo ser del IRS, esto es lo que debe hacer:

Si usted sabe que adeuda impuestos o si piensa que podría deber, llame al IRS al 1-800-829-1040. Las personas que contestan esa línea telefónica pueden ayudar con asuntos de pago – si es que en realidad existe tal problema.

Si usted sabe que no debe impuestos y no tiene ningún motivo para pensar lo contrario (por ejemplo, si nunca recibió una cuenta o la persona que lo llamó hizo una amenaza falsa como las descritas anteriormente), entonces llame y reporte el incidente al Treasury Inspector General for Tax Administration, (en inglés) al 1.800.366.4484.