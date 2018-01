Afectado emocionalmente el gobernador

El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que no duerme por la preocupación que le genera la falta de electricidad en Puerto Rico como consecuencia de los embates del huracán María.

“Yo lo que garantizo es que yo prácticamente no duermo. Tengo esto como prioridad. Hay un sin número de cosas pasando a la misma vez pero el principal para mí es que el pueblo tenga acceso a energía porque demasiadas cosas dependen de ellos. No solamente es una cuestión de comodidad. Es una cuestión de salud, de sostener el empleo, una cuestión de tener calidad de vidad de cara hacia el futuro”, dijo el gobernador en una entrevista radial (WKAQ).

“Emocionalmente es un ‘driver’ increíble que pone este asunto, a pesar de todo lo que está pasando en Puerto Rico, en suma prioridad”, agregó.

Las declaraciones del mandatario surgieron cuando se le preguntó por el impacto emocional que le causa el hecho de que gran parte de la población en la isla esté sin electricidad a cuatro meses del paso del ciclón. Esto a pesar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) afirma que más de 1 millón de personas ya tienen el servicio restablecido.

“Emocionalmente es una situación durísima. Yo no he descansado porque lo que yo veo, cuando hay ciudadanos a cuatro meses del huracán no tienen energía eléctrica, para mí, y típicamente, muchos casos son de personas vulnerables, magnifica la desigualdad que hay en Puerto Rico. La desigualdad de condiciones. En ninguna otra jurisdicción en los Estados Unidos este proceso se hubiese permitido que llevara cuatro meses. Se hubiesen movilizado todos los recursos ante una devastación sin precedentes”, dijo.

Mientras tanto, el primer ejecutivo aseguró que se hará todo lo posible para lograr energizar el país en su totalidad. Además, aseguró que se está haciendo todo para garantizar que los recursos internos de la AEE y los externos como el Cuerpo de Ingenieros hagan su trabajo.

“Garantizo que no voy a descansar hasta que todos los puertorriqueños puedan tener acceso a energía eléctrica, hasta que nuestra economía se pueda mover, hasta que los más vulnerables no estén en una posición que tengan que pensar todos los días cosas que ya presumiamos eran parte del diario vivir como refrigerar alimentos o aquellos que tengan que darse servicios de salud que dependan de esa energía”, señaló.

“Yo he tenido una insatisfacción significativa en algunas de estas áreas. Yo he tenido una preocupación amplia por lo que ha sido poca visibilidad en términos de los materiales que vienen para Puerto Rico, en términos del movimiento que se ha establecido y hay que seguir exigiendo más y voy a seguir exigiendo más”, afirmó al asegurar que todos los días procura detalles del comando unificado que labora en la energización.

