Aguaceros provocaron derrumbe en Yabucoa

El municipio de Yabucoa reportó varios derrumbes y deslizamientos de tierra, producto de los fuertes aguaceros que cayeron en la tarde del viernes sobre la zona este del país.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas atendió uno de los derrumbes en la carretera PR-900 a la altura del barrio Quebradillas, producto de una rotura de una tubería de acueductos. El terreno debajo de unas vallas de seguridad colapsó y quedaron en el aire.

“Aquí se evidencia los atrasos en FEMA en actuar para resolver cosas como esta. Yo siempre he denunciado. Esto está en la categoría permanente. Para mí, esto debe ser la categoría de emergencia. No se trata de una situación que no sea la seguridad de las personas que transitan por aquí.”, denunció el alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo.

Una larga fila de automóviles se produjo debido a la falta de paso y una anciana paciente de diálisis tuvo que esperar cerca de una hora para poder pasar y llegar a su tratamiento.

Otros tres lugares del municipio sufrieron derrumbes.

