En cuarentena vuelo con unos 100 pasajeros enfermos

NUEVA YORK - Un avión que aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy ha sido puesto en cuarentena después de que unos 100 pasajeros informaron que se sentían enfermos a bordo del avión, según las fuentes del aeropuerto.

El vuelo 203 de Emirates desde Dubai se dirigía a Nueva York cuando al menos 10 de los 500 pasajeros a bordo reportaron malestares.

Las autoridades confirmaron que al menos 10 personas fueron hospitalizadas.

El vuelo aterrizó en JFK el miércoles a la mañana alrededor de las 9:10 a.m. donde la Policía de la Autoridad Portuaria y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estaban esperando en un área de estacionamiento para controlar a los pasajeros.

La oficina del alcalde confirmó el informe, diciendo que el avión había sido puesto en cuarentena.

A principios de este año, un vuelo de Nueva York a Florida tuvo que ser desviado después de que los pasajeros reportaron quemar gargantas de una sustancia desconocida que olía a "calcetines sucios".

Esta es una historia en desarrollo. Más por venir.

CDC will go on board first to check out patients