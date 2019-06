Más Videos (1 of 9)

Alba Nydia Díaz de 36 años, es una madre de cinco hijos que nunca había sufrido un percance de salud, sin embargo, hace 10 meses comenzó a padecer de un fuerte dolor de estómago y le dio un giro inesperado a su vida.

La fémina fue diagnosticada con cáncer de colon y metástasis en agosto de 2018.

Su enfermedad no ha sido solo progresiva, sino que también la ha llevado a vivir con su hermana y tuvo que separarse de lo que más ama: sus cinco hijos. Incluso ha perdido hasta el habla.

En menos de 10 meses le detectaron cáncer, le identificaron una obstrucción intestinal y hace unas semanas le cancelaron las quimioterapias luego de un nuevo diagnóstico: fistula, que es cuando se une el intestino con la vagina, por lo que cuando realiza sus necesidades fisiológicas, lo hace por la vagina.

“Le ha afectado mucho. Ha bajado de peso. Ya no puede hacer las cosas que ella hacía antes porque no tiene fuerzas, está débil. No puede comer.”, expresó Leslie Díaz, hermana de Alba.

La hija mayor de Alba, Nicole de 21 años, es quien cuida de sus hermanos menores y su madre en Toa Baja.

Su enfermedad le urge abastecerse de pañales, toallitas húmedas, guantes, y más.

Alba necesita de la aportación del pueblo para que ella y sus hijos tengan una mejor calidad de vida, por lo que se exhorta a que ayude a esta familia depositando a través de ATH Móvil al (787) 347-3503. Su aportación será agradecida en grande.

