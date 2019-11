El exfutbolista mexicano Alberto “El Venado” Medina ganó este domingo la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos, la feroz competencia deportiva de Telemundo, y se llevó a casa un premio de $200,000.

Medina, de 36 años, derrotó en la final a la gimnasta Sheila Pérez, en una reñida competencia que incluyó distintos circuitos por varias horas.

“El camino fue duro, me lesioné, Dios me puso muchas pruebas, estoy muy agradecido con Dios”, dijo el futbolista al coronarse campeón de la competencia. Medina es recordado por su paso por el Chivas de México y por la Selección de México.

Medina se conviertió en el primer hombre en ganar esta competencia.

La también mexicana Sheila Pérez, de 23 años, agradeció a su equipo y a Exatlón Estados Unidos por permitirle vivir una experiencia que le cambió la vida. “Estoy llena de nostalgia de saber que todo se acabó. “Venado” me enseñó muchísimas cosas. Exatlón me enseñó que no sabía nada de la vida, que en 23 años no había aprendido casi nada. Gracias a todos por todo”, dijo la joven gimnasta.

La tercera temporada del reality de competencia física llegó este domingo a su final después de 14 semanas de competencia, en la que participaron varios famosos y atletas.

Otros concursantes que llegaron a la final fueron Norma Palafox, quien fue derrotada por Pérez en una reñida disputa, y Kelvin Rentería, quien cayó frente al “Venado” Medina.